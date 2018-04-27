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AK Parti Sivas İl Başkanı Şahin aday adaylığı için istifa etti

AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde partisinden aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti.

27 Nisan 2018 Cuma 19:49
AK Parti Sivas İl Başkanı Şahin aday adaylığı için istifa etti

2013 yılından itibaren 5 yıllık süre boyunca AK Parti Sivas İl Başkanlığı görevini sürdüren Avukat Ziya Şahin parti binasında düzenlediği basın toplantısında 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'inci dönem milletvekili seçimlerinde partisinden aday adayı olabilmek için görevinden istifa ettiğini söyledi. 24 Haziran'da Türkiye'yi ve dünyayı ilgilendiren büyük bir seçim olduğunu belirten Şahin, "Seçimin arefesindeyiz 57 gün var. Bu 57 günlük süreç içerisinde geçtiğimiz günlerde aday adaylığı süreci başlatıldı ve pazar gününe kadar müracaatlar yapılacak. 2013 yılından itibaren AK Parti İl Başkanlığı görevini yapmaktayım. 5 yıl süreç içerisinde verilen destek için herkese teşekkür ediyorum. Bu 5 yıllık süreci genel merkezimize aday adaylığı süreci nedeniyle verdiğimiz istifayla yüz aklığıyla tamamladık" dedi. 

Siyasi yaşamına direklere bayrak asmayla başladığını ifade eden Şahin şunları söyledi: 

"30 yıldır Sivas siyasetinin içerisindeyim. 3 dönem il başkan yardımcılığı ve 5 defa il başkanlığı ile il genel meclisi başkanlığı yapmış birisiyim. Sivas'ı bilen, tanıyan Sivas'ın çamurunu çiğnemiş, ayazında üşümüş bir kardeşiniz olarak bugün Türkiye'nin ve dünyanın partisi AK Parti'den Sivas milletvekilliği aday adaylığına müracaat ediyorum. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız dünyayla, yedi düvelle bir mücadele veriyor. Ben mücadele de şimdiye kadar il başkanı olarak yanındaydım. Şimdiden sonra da milletvekili aday adayı olarak yanındayım. İnşallah 21 Mayıs'ta da teveccüh gösterirlerse tekrar milletvekili adayı ve milletvekili olarak yanında, arkasında durmaya devam etmek istiyorum." 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 19:49
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