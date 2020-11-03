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Siyaset AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik koronavirüse yakalandı
Siyaset

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik koronavirüse yakalandı

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 00:05:00 -
AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik koronavirüse yakalandı

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Milletvekili Birlik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gördüğü lüzum üzerine Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Rizgin Birlik'ten açıklama

Test sonucunun pozitif çıktığını ifade eden Birlik, şunları kaydetti:

"Sonucu öğrendiğim andan itibaren evde istirahate çekildim. Sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım. Maske, sosyal izolasyon ve el hijyeni konusunda herkesin dikkat etmesi gerekir. Arayan, mesaj atan herkese teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim."

 

 

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