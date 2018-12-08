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AK Parti Şırnak ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Şırnak belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Beytüşşebap belediye başkan adayı, AK Parti Tirebolu belediye başkan adayı, AK Parti Cizre belediye başkan adayı, Silopi AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Uludere belediye başkan adayı, AK Parti İdil belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? İşte AK Parti Şırnak ilçeleri belediye başkan adayıları...

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:07
AK Parti Şırnak ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Şırnak belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Beytüşşebap belediye başkan adayı, AK Parti Tirebolu belediye başkan adayı, AK Parti Cizre belediye başkan adayı, Silopi AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Uludere belediye başkan adayı, AK Parti İdil belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? İşte AK Parti Şırnak ilçeleri belediye başkan adayıları...

AK Parti Şırnak ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Antalya'da Menderes Türel'i, Tekirdağ’da Mestan Özcan, Yalova’da Yusuf Ziya Öztabak, Samsun’da Mustafa Demir, Ordu’da Hilmi Güler, Niğde’de Emrah Özdemir, Şanlıurfa’da Zeynel Abidin Beyazgül'ü Konya'da Uğur İbrahim Altay, Ağrı'da Savcı Sayan ve Muş'ta ise Feyat Asya'yı aday gösterildi.

AK Parti Şırnak belediye başkan adayı kim oldu?

Açıklanan belediye başkan adayları arasında Şırnak da var. AK Parti Şırnak belediye başkan adayı Mehmet Yarka oldu. AK Parti'nin Şırnak ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Şırnak 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Serhat Kaldıran % 59.6

AK Parti adayı Ahmet Hamdi Yıldırım % 29.3

MHP adayı Nizar Zeyrek% 3.2

HÜDA PAR adayı Halit Tatar : 2.6 

Beytüşşebap belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 67

AK Parti % 27

MHP % 2

Cizre belediye 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 81

AK Parti % 9

Hüda Par % 5

Silopi belediye 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 78

AK Parti % 16

MHP % 2

Uludere belediye seçimleri 2014 sonuçları

BDP % 78

AK Parti % 16

BBP % 1

İdil belediye seçimleri 2014 sonuçları

BDP % 78

AK Parti % 13

Hüda Par % 2

Şırnak 24 Haziran genel seçim sonuçları

HDP: % 71.86

AK Parti: % 17.19

MHP: % 3.85

CHP: % 2.26

İYİ Parti: % 1.91 

SP: % 0.45

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 17:07
  1. Yalova
  2. Şanlıurfa
  3. Tekirdağ
  4. Samsun
  5. Ordu
  6. Niğde
  7. Muş
  8. Konya
  9. İzmir
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Ağrı
  13. AK Parti Şırnak ilçe belediye başkan adayları 2019
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