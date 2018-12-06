AK Parti Siirt ilçeleri belediye başkan adayları 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan 74 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan AK Parti belediye başkan adayları arasında Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayları olmak üzere 74 ilin belediye başkan adayları 2019 açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin dönüşü AK Parti ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacağını söylemişti. Peki AK Parti Siirt ilçeleri belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Siirt ilçe belediye başkan adayları listesi...

Siirt belediye başkan adayı AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandı. Açıklanan belediye başkan adayları arasında Siirt de var. AK Parti Siirt belediye başkan adayı Ali İlbaş oldu. AK Parti'nin Siirt ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Ali Ilbaş kimdir?

Ali Ilbaş, 1967'de Siirt'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Siirt’te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Akaryakıt, nakliyat ve inşaat sektörüyle iştigal eden İlbaş, TÜDKİYEB Genel Başkan Yardımcılığı, Tümsiad Siirt Şube İl Başkan yardımcılığı, ASRIYAD İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Kurucu Üyeliği ve Siirt İl Temsilciliği görevlerini üstlenmiştir.

Ali Ilbaş siyasi hayatı

AK Parti Siirt İl Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı ve İl Başkan Vekilliği görevlerini ifa eden İlbaş, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı, Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Ak Parti Siirt 3. Sıra Milletvekili adayı olmuştur. Arapça ve Kürtçe bilen Ali İlbaş evli ve 6 çocuk babasıdır.

Siirt 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Tuncer Bakırhan % 49.4

AK Parti adayı Ali İlbaş % 42.1

BBPadayı Hayrettin Çakıcı % 4.3

HÜDA PAR adayı Mehmet Tetik 1.2

Aydınlar 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 50

SP % 38

BDP % 9

Baykan 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 55

AK Parti % 41

Eruh 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 52

AK Parti 41

Hüda Par % 2

Kurtulan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 53

BDP % 43

SP % 1

Pervari 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 45

BDP % 30

CHP % 21

Şirvan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 52

BDP % 45

Siirt 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

Selahattin Demirtaş: Yüzde 49.23

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42.80

Muharrem İnce: Yüzde 5.61

Meral Akşener: Yüzde 1.42

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.84

Doğu Perinçek: Yüzde 0.10

Siirt 2018 genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı: Yüzde 41.95

Millet İttifakı: Yüzde 4.54

HDP: Yüzde 52.11

AK Parti: Yüzde 38.57

MHP: Yüzde 3.38

CHP: Yüzde 2.08

İYİ Parti: Yüzde 1.52

SP: Yüzde 0.94

HDP Siirt Milletvekilleri

Meral Danış Beştaş

AK Parti Siirt Milletvekilleri

Osman Ören

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