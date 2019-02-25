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AK Parti Seyitgazi Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı yapıldı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:46
AK Parti Seyitgazi Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı yapıldı.


Seyitgazi’deki seçim koordinasyon merkezinin açılışı yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Merkezin açılışına; AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Seyitgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Başkan Adayı Hasan Kalın, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merkezin açılışının ardından bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hasan Kalın, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim öncesinde çok çalışacaklarının sözünü verdi. Başkan Kalın, "Bugün görüyorum ki 2014’den buraya kadar geldiğimizde aziz coğrafyamızın, aziz insanlarının gönlünde olmuşuz. Sizler de bizimle birliktesiniz, bizlere güç kattınız ama bizim omzumuzdaki yükü kadar daha artırdınız. Onun için bize çalışmak düşer. Bize sizlerin her daim yanında olmak düşer. 5 yıl önce bu topraklara Seyitgazimizin çocuğu olarak geldik. Seyitgazili hemşehrilerim beni kendi çocuğu gibi bağrına bastı. Hangi kapıya gitsek, ’Bizim oğlumuz, bizim çocuğumuz’ geldi dediler. İşte bu beni daha fazla çalışmaya itti. Onun için 5 yıl boyunca didindik, çabaladık ve Seyitgazimizi bulunması gereken yerlere getirmek için çalıştık. İyi günde, kötü günde, sağlıkta, hastalıkta her daim yanınızda olduğumuz gibi Allah nasip ederse 31 Mart’tan sonrada 5 yıl boyunca iyi günde, kötü günde her daim, her zaman sizin yanınızda olmaya şeref sözü veriyorum" diye konuştu.


Seçim koordinasyon merkezinin açılışının ardından restorasyonu tamamlanan Seyitgazi Hükümet Konağı’nın açılışı da yapıldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:46
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