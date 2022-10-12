AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığından kentsel dönüşüm açıklaması

İşte AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı'nın o basın açıklaması;

Değerli Basın yayın ve medya Mensupları!

Son günlerde bazı basın yayın organlarında ;

2005 yılında İpekyolu Kentsel Dönüşüm Proje Alanı ilan edilen bölge ile ilgili asılsız yanlı, yanlış ve maksatlı açıklamalar ve haberler yapılmaktadır.

Çarpık yapılaşmaya sahip olan Karşıyaka’da,

bölgenin, şehrin ve vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yapılmakta olan kamulaştırmaya yönelik,

bilinçli bir siyasi provokasyon, asılsız iddialar ve algı operasyonlarıyla ilgili, ilçe başkanlığımızca bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

“İpekyolu Kentsel Dönüşüm Proje Alanı” 2005 Yılında, O Dönemdeki Belediye Başkanımız Sn Metin ÖZKARSLI’nın öncülüğünde, Şehitkamil Belediye Meclisinin 04.04.2005 tarih ve 32 sayılı kararı ile Kentsel dönüşüm alanı ilan edilerek, CHP ‘li meclis üyelerinin de desteğiyle, 1 Ret oya karşılık oy çokluğuyla karar altına alınmış, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2005 Tarih ve 85 Sayılı Meclis Kararıyla, CHP ‘li Meclis Üyelerinin de desteğiyle, Oybirliğiyle Kabul edilerek kentsel dönüşüme başlanılmıştır.

Şehitkamil Belediye başkanımız Sn M.Rıdvan FADILOĞLU, 2009 Yılında Belediye Başkanı seçildikten sonra, Devlette devamlılık esastır ilkesinden hareketle, kentsel dönüşüm kararını devam ettirmiştir.

Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, söz konusu kentsel dönüşümün yürütülmesi esnasında, 1174 adet bina (yaklaşık 3084 adet bağımsız bölüm) dönemine göre güncel değerler üzerinden, bedelleri ödenmek sureti ile kamulaştırılmıştır.

Bu kamulaştırmalar yapılırken, hak sahipleriyle karşılıklı uzlaşı sağlanmış ve hak sahiplerinin gönül rızası ile hukuka uygun olarak kamulaştırma gerçekleştirilmiştir.

Adı bugünlerde sıkça gündeme getirilen HASAN BODUR isimli şahıs sürecin en başından beri, kamulaştırma tarihinde tespit edilen rayiç bedeli kabul etmeyerek, kabul edilmesi mümkün olmayan bedel talebinde bulunmuştur.

Belediyecilikte Kentsel Dönüşüm Yapılırken, Kaynakların doğru kullanılması ciddi hassasiyet, vebal ve sorumluluk gerektiren işlerdir.

Şehitkamil ilçemizde, AKPARTİ belediyeciliği başladığından bugüne kadar yürütülen çalışmaların tamamında, kamu kaynakları;hak,hukuk ve adalet çerçevesinde, tarafların tüm hakları gözetilecek şekilde kullanılmıştır.

Bu minvalde Hasan Bodur isimli şahsın kabulü mümkün olmayan talepleri, tabii olarak hem belediyemiz hem de hukuk karşısında bir karşılık bulmamıştır.

Bu vatandaşımız tarafından belediyemize karşı açılan davaların, belediye lehine sonuçlanmasına rağmen, ilgili şahıs Belediye aleyhinde gerçek dışı söylemlerde bulunmaya devam etmiştir.

Karşıyaka Kentsel Dönüşüm Bölgesinde,

yaklaşık 12.000’e yakın vatandaşımızın hayatına dokunulmuş,

haklarını alan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu,

Plansız yığma sobalı evlerden modern kaloriferli apartman dairelerine taşınmışlardır.

Binlerce vatandaşımızın memnuniyetini görmezden gelip, sadece 1 vatandaşın haksız hukuksuz talebini gündeme taşımak,Rıdvan başkanımıza yapılan büyük bir haksızlıktır.

Hasan Bodur isimli şahıs;

Şehitkamil Belediyesine karşı açtığı bütün davaları kaybetmesine rağmen, durumdan siyasi rant devşirmeye çalışan, bazı siyasi parti mensuplarının kışkırtması ve destekleriyle, eylemlere kalkışmış ve durum siyasi bir provokasyona dönüştürülmüştür.

Göreve geldiği günden bu yana, Şehitkamil ilçemizi daha modern daha yaşanabilir bir ilçe yapmak için gecesini gündüzüne katarak çalışan, Şehitkamil Belediye Başkanımız Sn M. Rıdvan Fadıloğlu ve ekibi, İlçemize Türkiye de örnek olacak projeler yapmış ve yapmaya devam etmektedir.

Rıdvan Başkanımız, Kültür Merkezleri, Sanat Merkezleri, Kütüphaneler,Taziye evleri, millet bahçeleri, Bilim Merkezleri, Gençlik Merkezleri, Yetim Koordinasyon Merkezleri gibi çok büyük ve işlevsel ve sürdürülebilir projelerin altına imza atmıştır.

Ayrıca ;

Şehitkamil’de 2004 Yılından bugüne kadar, AKPARTİ belediyeciliği itibariyle çarpık ve plansız yeni gece kondu mahallesi oluşmamış, buna izin verilmemiştir.

Geldiğimiz bu süreçte; Şehitkamil Belediye Başkanımız Sn M.Rıdvan FADILOĞLU başkanımızın başarılı hizmetlere imza atması, Kentsel Dönüşümün başlaması için mecliste oybirliğiyle destek veren başta CHP’lilerle, ortakları HDP lileri rahatsız etmektedir.

Dün Kentsel Dönüşüm deyip evet oyu verip,

bugün Rantsal Dönüşüm iftirası atmaları CHP’nin ikiyüzlü, iftira ve çamur atmak için fırsat kollayan siyaset anlayışını ortaya koymaktadır.

Dün Şehitkamil Belediyesi önünde, Açıklama yapan HDP sözcüsü,İnsanların evlerinin başına yıkıldığı ve zarar gören yuvaların olduğu iftirasını atmıştır.

Yıllardır Doğu ve Güneydoğu da, İnsanların evlerini yakan yıkan, göçe zorlayan, Askerimizi Polisimizi Şehit eden, bebek katili PKK dan talimat alıp; Diyarbakır’daki evlat nöbeti bekleyen anneleri görmezden gelen HDP’nin, bu sürece destek olması, SİYASİ RANT devşirilmeye çalışıldığının çok açık göstergesidir.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Liderliğinde yükselen AKPARTİ HAREKETİ’nin, mayasında,İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın Mantığı ve düşüncesi vardır.

Bu sebeple Hiçbir vatandaşımızın hakkı, birileri istedi diye kimseye peşkeş çekilmemiş ve çekilmeyecektir.

Son Yapılan seçimlerde 2019 Yılında,

Cumhur İttifakının ve AKPARTİ’nin Adayı olarak seçimlere giren, Milletimizin güçlü desteğiyle Belediye Başkanlığına seçilen Sn Rıdvan FADILOĞLU Başkanımıza karşı bilinçli şekilde saldırılar, algı operasyonları yapılmaktadır.

Şunu herkes bilsin ki; Hiçbir provokasyon bizleri, Şehitkamil’i daha yaşanabilir bir kent yapma amacımızdan alıkoyamayacaktır.

Biz Rıdvan Başkanımıza güveniyoruz.

O asla Yalnız değildir. Ak Parti Şehitkamil Teşkilatı olarak yanındayız.

Yapılan bu çirkin provokasyonu kabul etmiyor ve kınıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

SAYGILARIMIZLA;

AKPARTİ ŞEHİTKAMİL İLÇE BAŞKANI

Mehmet YILMAZ