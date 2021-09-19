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Siyaset AK Parti seçmenine hakaret eden İYİ Partili Aytun Çıray'a anladığı dilden cevap!
Siyaset

AK Parti seçmenine hakaret eden İYİ Partili Aytun Çıray'a anladığı dilden cevap!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray AK Parti'ye oy veren seçmene hakaret etti. Çıray'a tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Akşener'in Selahattin Demirtaş'ın kahvaltı davetini kabul etmesini hatırlatarak, "Siz kendi aklınıza ve düştüğünüz çukura bakın!" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 17:02:00 -
AK Parti seçmenine hakaret eden İYİ Partili Aytun Çıray'a anladığı dilden cevap!

 yeniakit.com.tr 

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti'ye oy verenlere hakaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray'a tepki göstererek "Siz kendi aklınıza ve düştüğünüz çukura bakın!" ifadelerini kullandı.

Aytun Çıray'dan AK Partili seçmene hakaret

İktidara yönelik eleştirilerini hakarete kadar götüren muhalefet, daha da ileri giderek seçmeni hedef almaya başladı. Meral Akşener'in Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, AK Parti'ye oy verenler için 'ahmak' ifadesini kullandı.

Çıray iktidarın ekonomiyi batırdığını ve milleti fakirleştirdiğini söyleyerek, "20 yıl iktidar olan, ekonomiyi batıran ve milleti fakirleştiren bir partiden çare beklemek ahmakların işidir. Bildikleri bir şey olsa şimdiye kadar görürdük. Çünkü bu süre cumhuriyetin beşte biri kadar uzun bir süre." ifadelerini kullandı.

İktidar hırsı uğruna seçmene hakaret edecek kadar ileriye giden İYİ Partili Çıray'a vatandaştan tepki yağarken bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan geldi.

Alpay Özalan'dan tepki

Özalan, Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'ın kahvaltı davetini kabul etmesini hatırlatarak "Siz kendi aklınıza ve düştüğünüz çukura bakın!" dedi.

Özalan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Meral Akşener'in Başdanışmanı İP'li Aytun Çıray, Ak Parti'ye oy verenlere hakaret etti. "Asena" diye peşinden gittiği Meral Akşener, Selahattin Demirtaş'la kahvaltı peşinde. Utanmadan vatandaşın aklına hakaret ediyor. Siz kendi aklınıza ve düştüğünüz çukura bakın!

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