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Siyaset AK Parti seçimlerde başarılı olsaydı bu yazı yazılabilir miydi? Şimdi memnun musunuz Saadetliler?
Siyaset

AK Parti seçimlerde başarılı olsaydı bu yazı yazılabilir miydi? Şimdi memnun musunuz Saadetliler?

Yeniakit Publisher
2024-04-26 09:53:00 -
AK Parti seçimlerde başarılı olsaydı bu yazı yazılabilir miydi? Şimdi memnun musunuz Saadetliler?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Memnun musunuz, Saadetliler!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Seçim öncesinde yüksek sesle bağırıyorlardı..

“İsrail ile ticaret sürüyor”

İsrail’in kendisinin kınanamadığı, İsrail’e silah satan devletlerin kınanamadığı bir dünyada, bel altı vuruşlar olarak yorumlanacak ne varsa yaptılar..

“Hamas terör örgütüdür” diyenlerin buluştuğu televizyonlarda, Türkiye’yi İsrail’le ticareti sürdürmekle suçladılar..
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Ahmet Davutoğlu, gözümüzün içine baka baka, İsrail’in tüm silahlarını ABD ve Almanya verirken, Türkiye’nin soykırıma destek vermekle suçlanabileceğini iddia etti..

“Hamas mücahidler örgütüdür” diyen ve bunun bir bedeli olduğunu, o bedeli de ödemeye hazır olduklarını söyleyen genel başkana sahip AK Parti’yi samimiyetsizlikle suçladılar..

Murat Kurum, “İstanbul kaybedilirse, Gazze kaybedilir” anlamında bir cümle kurduğunda.. “Hamas terör örgütüdür” diyenlerle birlik olup, “ne alakası var, istanbul ile Gazze’nin” dediler ve hep birlikte saldırdılar..

Peki, kabul edelim, İstanbul ile Gazze’nin bir ilgisi yok..

Seçimin üzerinden daha bir ay geçmedi..

Rahmi Turan, Sözcü gazetesinde 22 Nisan günü yazmıştı:

“Tüm Batı dünyasının “Terörist” olarak kabul ettiği Hamas Örgütü’nü, Sayın Cumhurbaşkanı, Kuvayı Milliye’ye benzetti.

Bu yanlış bir benzetmeydi. Çünkü milli mücadelemizin ateşini yakan Kuvayı Milliye bir terör örgütü değildi.”

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