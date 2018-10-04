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AK Parti seçim takvimini hazırladı! Vaadini yerine getirmeyenin üstü çizilecek

Adalet ve Kalkınma Partisi, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılması öngörülen yerel seçimler için seçim takvimini hazırlayan ilk parti oldu.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:44
AK Parti seçim takvimini hazırladı! Vaadini yerine getirmeyenin üstü çizilecek

Seçim takvimini belirlemek için aylardır yoğun bir şekilde çalışan AK Parti Teşkilat Başkanlığı, seçim startını aday adaylığı başvurularının yapılmasıyla verecek.

Kulislere yansıyan bilgilere göre AK Parti’den yerel seçimlerde aday adayı olacak kişiler 5-12 Kasım tarihleri arasında başvurularını yapmaya başlayacaklar.

Aday adaylığı için yapılacak başvuralar sonrası temayül yoklamaları yapılacak.

Yüzü gülen, mütevazı adaylar aranıyor

AK Parti Teşkilat Başkanlığı’nın belirlediği seçim takvimine göre bazı büyükşehir belediye başkan adayları ile Doğu ve Güneydoğu illerine ilişkin adayların isimleri erken açıklanacak. Aday adaylarında aranacak özellikler şöyle sıralandı: “Kirlenmemiş, mütevazı, angaje olmayan ve güler yüzlü”

Kadın aday sayısı artacak

AK Parti kaynakları, 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde kadın aday sayısında da ciddi bir artış olacağının sinyallerini verdiler. Hem belediye başkan adaylarında hem de belediye meclis üyeliği seçimlerinde kadın adaylara önceki yerel seçimlere oranla daha fazla yer ayrılacağı belirtildi.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, şu ana kadar büyükşehirlere kimlerin aday gösterileceği konusunda uzun soluklu çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini vurgulayarak, “Çok sayıda AK Partili, bilmediği seçim bölgelerine tebdil-i kıyafetle giderek halkın nabzını tuttu. Kimlerin aday olması halinde oy verecekleri sorusu yöneltildi. Aday olmayı düşünmeyen isimler de çıktı bu incelemede” görüşünü dile getirdi.

Vaadini yerine getirmeyen başkan, yeniden seçilmeyecek

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, il ve ilçelerde görev yapan mevcut belediye başkanlarının önceki yerel seçimlerde dile getirdiği vaatleri yerine getirip getirmediğini de mercek altına aldı. Vaatlerini yerine getirmeyen mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterilmeyeceği de kulislere yansıyan bir başka bilgi oldu.

(Habertürk)

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 17:44
  1. AK Parti
  2. Seçim takvimi
  3. Yerel seçimler

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