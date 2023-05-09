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Siyaset AK Parti seçim standına silahla saldıran Ersin Atar'ın İmamoğlu'nun yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı!
Siyaset

AK Parti seçim standına silahla saldıran Ersin Atar'ın İmamoğlu'nun yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-05-09 23:23:00 -
AK Parti seçim standına silahla saldıran Ersin Atar'ın İmamoğlu'nun yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı!

CHP Gaziantep İl Gençlik Kolları ve meclis üyeleri AK Parti seçim standını bastı. Arbedede silahını ateşleyen CHP'li Ersin Atar'ın, Ekrem İmamoğlu'nun yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Seçime sayılı günler kala çalışmalara gölge düşürmek isteyenler yeniden sahneye çıktı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki seçim çalışmaları esnasında silah sesleri yükseldi.

CHP Gaziantep İl Gençlik Kolları ve meclis üyeleri, İP Gençlik Kolları üyeleri ile birlikte kentteki Sanko Park Meydanı'nda stant açan AK Parti Gaziantep Gençlik Kollarını hedef aldı.

Yaşanan arbedede, CHP Şehitkamil Meclis Üyesi Ersin Atar ise silahıyla ateş açtı.

Arbedede silahını ateşleyen CHP'li Akar'ın Ekrem İmamoğlu’nun yakın arkadaşı olduğu belirtildi.


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