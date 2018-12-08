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AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Şanlıurfa belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Suruç belediye başkan adayı, AK Parti Akçakale belediye başkan adayı, AK Parti Ceylanpınar belediye başkan adayı, Siverek AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Harran belediye başkan adayı, AK Parti Halfeti belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Şanlıurfa ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:48
AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Şanlıurfa belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Suruç belediye başkan adayı, AK Parti Akçakale belediye başkan adayı, AK Parti Ceylanpınar belediye başkan adayı, Siverek AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Harran belediye başkan adayı, AK Parti Halfeti belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Şanlıurfa ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Trabzon’da Murat Zorluoğlu, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Aksaray’da Enver Dinçer, Bilecik’de Nihat Can, Sivas’da Hilmi Bilgin, Kars’da Ensar Erdoğdu, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterildi.

 

AK Parti Şanlıurfa belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. AK Parti Şanlıurfa belediye başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül oldu. AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Şanlıurfa belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Celalettin Güvenç % 61

BDP adayı Osman Baydemir % 30

MHP adayı Mustafa Kemal Saraçoğlu % 2

Akçakale belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MHP % 44

Ceylanpınar belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

BDP % 45

Hüda Par % 2

Halfeti belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 58

AK Parti % 37

Harran belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 55

MHP % 39

SP % 3

Siverek belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 46

DP % 28

BDP % 21

Suruç belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 52

AK Parti % 43

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 17:48
  1. Aksaray
  2. Yozgat
  3. Van
  4. Trabzon
  5. Sivas
  6. Siirt
  7. Kars
  8. Bilecik
  9. Yalova
  10. Tekirdağ
  11. Samsun
  12. Ordu
  13. Niğde
  14. Muş
  15. Konya
  16. İzmir
  17. Antalya
  18. Ankara
  19. Ağrı
  20. AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları 2019
  21. yerel seçim 2019 urfa adayları
  22. ak parti urfa ilçe adayları 2019

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