AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019 | AK Parti Samsun Büyükşehir belediye başkan adayı kim?

2019 belediye başkan adayları son dakika. AK Parti Samsun belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu. AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi şu aralar en çok arananların başında gelmekte. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş 2019 yerel seçim adaylarına ilişkin AK Parti İstanbul ve Ankara belediye başkan adayları olmak üzere belediye başkan adaylarının belli olduğunu açıkladı. Peki AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019

AK Parti Samsun'da yerel seçim çalışmalarına başladı. AK Parti Sambun belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı mı? Sorusunun cevabı bu aralar en çok merak edilen konuların başında gelmekte. Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimler için sandık başına gidecek. Yerel seçim 2019 için aday adaylık başvuruların rekor seviyeye ulaştığı AK Parti’de aday adaylık başvuru süresinin sona ermesinin ardından AK Parti belediye başkan adayları 2019 isimlerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Türkiye’yi aralıksız 17 yıldır yöneten AK Parti, 2019 yerel seçimlerde de büyük bir başarı elde etmek istiyor. AK Parti’nin en büyük başarısı büyükşehirlerde olması bekleniyor.

AK Parti Samsun belediye başkan adayı belli oldu mu?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok büyükşehir adaylarının belli olduğunu açıkladı. AK Parti belediye başkan adaylarının belli olduğu iller arasında Samsun'un da olduğu öğrenildi. Samsun'un da aralarında olduğu AK Parti'nin 2019 belediye başkan adaylarının bir kısmı cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

2014 Samsun yerel seçim sonuçları

2014 Samsun Büyükşehir Belediye Başkan seçimi sonuçları

AK Parti adayı Yusuf Ziya Yılmaz % 54.9

MHP adayı Ferhat Günaydın % 25.2

CHPadayı Tarık Cengiz % 15.9

24 Haziran Samsun seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 66.57

Muharrem İnce: Yüzde 23.06

Meral Akşener: Yüzde 8.87

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 1.00

Selahattin Demirtaş: Yüzde 0.29

Doğu Perinçek: Yüzde 0.20

Samsun 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı: Yüzde 68.46

Millet İttifakı: Yüzde 29.8

AK Parti: Yüzde 51.98

CHP: Yüzde 17.27

MHP: Yüzde 16.48

İYİ Parti: Yüzde 11.09

SP: Yüzde 1.44

HDP: Yüzde 1.29

24 Haziran AK Parti Samsun milletvekilleri

Ahmet Demircan

Yusuf Ziya Yılmaz

Çiğdem Karaaslan

Fuat Köktaş

Orhan Kırcalı

CHP Samsun Milletvekilleri

Kemal Zeybek

Neslihan Hancıoğlu

MHP Samsun Milletvekilleri

Erhan Usta

İYİ Parti Samsun Milletvekili

Bedri Yaşar

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