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Aktüel AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 12:59:16 -
AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

SAKARYA (AA) - AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Tever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün yapılan Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hamdolsun ki durumum şu anda iyi ve herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız süreci evde geçirmemi uygun gördü. Tüm vatandaşlarımızdan kurallara titizlikle riayet etmelerini istiyor ve bu süreçte dualarınızı bekliyorum."


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