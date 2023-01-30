AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim istifa etti

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim milletvekili aday adayı olmak üzere görevinden istifa etti.

Bu yıl yapılacak olan genel seçimlerde aday olduğunu yazılı açıklama ile açıklayan İshak Alim, 2018 yılından itibaren 4 yıldır da İl Başkanlığı yaptığını belirterek, "Bu kutlu davada Rize İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı ile başladığım aktif siyasi hayatıma, İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve Merkez İlçe Başkanlığı, Rize İl Başkan Vekilliği ve son olarak 2018 yılından itibaren de İl Başkanı olarak devam etmekteyim. Şahsıma tevdi edilen her görevi en iyi şekilde icra etmek için çalışarak, bu kutlu davanın bayrağını kirletmeden ona halel getirmeden taşımanın onurunu yaşadım. AK partimizin 21. yaşı ve iktidarımızın 20. yılı içerisinde olmanın gururunu yaşarken ecdadımızdan aldığımız medeniyet bayrağını liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve onun riyasetinde milletimizle beraber tüm dünyaya ilan edeceğimiz Türkiye Yüzyılı’nın ilk ve belki de en önemli seçimi olan 14 Mayıs 2023 seçimleri için 2018 yılından bu yana büyük bir onur ile yürütmekte olduğum AK Parti Rize İl Başkanlığı görevinden Genel Merkezimizin takdiri, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla 28. dönem Milletvekili aday adayı olmak için istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.