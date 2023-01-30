  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'ye karşı kalleş NATO planı! Cihat Yaycı Paşa'dan olay açıklama

Yunanistan 'gerçek' diyerek belgeleri yayımladı: Türkiye'de sadece 9 ülkede bulunan o silahtan var

Komşudan sürpriz açıklama: Türkiye ile birlikte süreci başlattık!

BirGün'den Cumhuriyet'e yalanlama! Solcuların bir dediği diğerini tutmuyor

Portekiz'den Türkiye'ye kritik Afrika teklifi

Uzman isim açıkladı: Türkiye Çin'in tahtını sallayacak!

Altın, dolar ve gümüşü olanlara İslam Memiş'ten son uyarı: Son bir kez yaşanabilir, ters köşe olmayın

Yavaş mı İmamoğlu'mu? Terör sevici Demirtaş'tan ters köşe

Ambargoları ellerinde patladı... Kanada vermeyince Türkiye kendisi üretti

Bakan müthiş haberi az önce verdi: Avrupa ülkesi Baykar'ın kapısını çaldı
Gündem AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim istifa etti
Gündem

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim istifa etti

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, bu yıl yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak üzere görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 17:16:00 -
AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim istifa etti

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim milletvekili aday adayı olmak üzere görevinden istifa etti.

Bu yıl yapılacak olan genel seçimlerde aday olduğunu yazılı açıklama ile açıklayan İshak Alim, 2018 yılından itibaren 4 yıldır da İl Başkanlığı yaptığını belirterek, "Bu kutlu davada Rize İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı ile başladığım aktif siyasi hayatıma, İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve Merkez İlçe Başkanlığı, Rize İl Başkan Vekilliği ve son olarak 2018 yılından itibaren de İl Başkanı olarak devam etmekteyim. Şahsıma tevdi edilen her görevi en iyi şekilde icra etmek için çalışarak, bu kutlu davanın bayrağını kirletmeden ona halel getirmeden taşımanın onurunu yaşadım. AK partimizin 21. yaşı ve iktidarımızın 20. yılı içerisinde olmanın gururunu yaşarken ecdadımızdan aldığımız medeniyet bayrağını liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve onun riyasetinde milletimizle beraber tüm dünyaya ilan edeceğimiz Türkiye Yüzyılı’nın ilk ve belki de en önemli seçimi olan 14 Mayıs 2023 seçimleri için 2018 yılından bu yana büyük bir onur ile yürütmekte olduğum AK Parti Rize İl Başkanlığı görevinden Genel Merkezimizin takdiri, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla 28. dönem Milletvekili aday adayı olmak için istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23