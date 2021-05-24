  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye duyurdu! Gemiler, uçaklar ve İHA'lar harekete geçiyor
Eşi tarafından öldürülüp çukura gömülen kadının cenazesi defnedildi
O ilde mahalleli, sandık başına gidiyor
Türk SİHA'ları Londra'da savunma panelinde tartışılacak
Gündem AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak
Gündem

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, Rize'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i protesto eden vatandaşlara hakaret ettiği gerekçesiyle Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 17:16:00 -
AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, gazeteci Can Ataklı hakkında, bir televizyon programında Rizelilere hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Alim, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyareti esnasında oluşan protestolar ve İYİ Partili üst düzey yöneticilerin bu protestolar karşısında takındığı provokatif ve saldırgan tavır ile sonrasındaki tezviratların yargının ve milletin takdirinde olduğunu ifade etti.

"Can Ataklı'nın hakaretleri kabul edilemez"

Yaşanan olayları bir televizyon programında yorumladığını iddia eden Can Ataklı'nın, Rize ve Rizelileri çok ağır bir şekilde aşağılamasının, hakaretler yağdırmasının kabul edilemeyeceğini aktaran Alim, şunları kaydetti:

"Kör muhalif siyasi zihniyetin sözcüsü olup gazetecilikle maruf Can Ataklı'nın tekrar etmekten hicap duyacağım hakaretlerinin altındaki ana unsur, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığıdır. Rize'nin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan muhabbeti ve aldığı oy oranını baz alarak jakoben tarzdaki nefret dili ve hakaretleri, Erdoğan düşmanlığının bütün Rize'ye ve Rizelilere teşmil edilişinin tezahürüdür.

Daha önceleri de millet iradesini, demokrasimizi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, darbe çığırtkanlığı ile birlikte ülkemizin krize girmesini arzulayan çıkışlarına şahit olduğumuz Can Ataklı'nın Rize ve Rizeliler için kullandığı bu tahkir ve nefret dilini kınıyor, söz konusu ifadeler hakkında suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın masasındaki son anket ezber bozdu!
Siyaset

Erdoğan'ın masasındaki son anket ezber bozdu!

Gazeteci yazar Mehmet Acet, bugünkü yazısında AK Parti'nin gençlerden alacağı oy oranını paylaştı. Acet "Görüldüğü üzere bu veriler, 'Ak Par..
Vatandaşlar CHP'li İBB'ye isyan etti: Her gün insanlar ölüyor bunlar seferleri azaltıyor
Gündem

Vatandaşlar CHP'li İBB'ye isyan etti: Her gün insanlar ölüyor bunlar seferleri azaltıyor

Kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte daha çok sefer koyması gereken CHP’li İBB yine normalleşmeye ayak uyduramadı. Haftanın ilk iş g..
Hükümetten heyecanlandıran açıklama
Gündem

Hükümetten heyecanlandıran açıklama

Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Fatih Dönmez, heyecanlandıran ifadeler kullandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay