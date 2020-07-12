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Aktüel

AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları, İdlib'de 5 briket ev yaptıracak

Yeniakit Publisher
2020-07-12 12:54:47 -
AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları, İdlib'de 5 briket ev yaptıracak

HATAY (AA) - AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları, Suriye'nin İdlib kentinde 5 briket ev yaptıracak.

Partinin Gençlik Kolları Başkanı Abdulgafur Horoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattıkları "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyasına üyelerle destek verdiklerini söyledi.

Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan sivillerin İdlib'de büyük bir insanlık dramı yaşadığına dikkati çeken Horoz, "Saldırılardan kaçarak İdlib ve kırsalına gelen binlerce aile, çadır kamplarda sıkıntılı bir yaşam sürmekteler. Bakanlığımız tarafından başlatılan 'Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' kampanyasına biz de 5 evle destek veriyoruz." dedi.

Horoz, bölgedeki sivillerin yanında olma adına çeşitli yardım kampanyaları yürüttüklerini sözlerine ekledi.

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