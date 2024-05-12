  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti Parti Sözcüsü Çelik'ten, İsrail Dışişleri Bakanına sert tepki
Gündem

AK Parti Parti Sözcüsü Çelik'ten, İsrail Dışişleri Bakanına sert tepki

Yeniakit Publisher
2024-05-12 23:20:00 -
AK Parti Parti Sözcüsü Çelik'ten, İsrail Dışişleri Bakanına sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, soykırım örgütünün sözcüsü olduğunu belirterek, "O nedenle Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından rahatsız olmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve milletimizin sağduyusu sizi rahatsız etmeye devam edecek. İnsanlık vicdanı karşısında yenileceksiniz. Zalim, barbar ve kışkırtıcı siyasetiniz hukuk önünde mahkum olacak." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun başında olduğu suç şebekesinin, insanlık tarihinin görüp görebileceği en barbar organizasyon olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Hiçbir meşruiyeti olmayan bu provokatör şebekenin, iktidarda bir gün daha kalabilmek adına tüm bölgeyi ateşe atacak kadar gözünün karardığı açıktır. Aylardır Filistin topraklarında çoluk çocuk kadın sivil demeden binlerce masum insanı katleden bu şebekenin zalimliğine ve yalanlarına karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mücadele etmeye devam ediyoruz. Netanyahu ve şebekesi, insanlık dışı bir suç örgütü olarak tarihin utanç sayfasına yazılacak!"

Kaynak: AA

Mısır'dan İsrail'i kudurtan Gazze kararı! Tüm dünyaya duyurdular
Mısır'dan İsrail'i kudurtan Gazze kararı! Tüm dünyaya duyurdular

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mısır'dan İsrail'i kudurtan Gazze kararı! Tüm dünyaya duyurdular

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: İsrail'e bomba sevkiyatını durdurduk
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: İsrail'e bomba sevkiyatını durdurduk

Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: İsrail'e bomba sevkiyatını durdurduk

BM: İsrail ordusunun tahliye kararı sonrası yüz binlerce Filistinli Refah'tan kaçtı
BM: İsrail ordusunun tahliye kararı sonrası yüz binlerce Filistinli Refah'tan kaçtı

Dünya

BM: İsrail ordusunun tahliye kararı sonrası yüz binlerce Filistinli Refah'tan kaçtı

ABD'li senatörden İsrail'e skandal çağrı! 'Nükleer bomba kullanın'
ABD'li senatörden İsrail'e skandal çağrı! 'Nükleer bomba kullanın'

Dünya

ABD'li senatörden İsrail'e skandal çağrı! 'Nükleer bomba kullanın'

Mezuniyet Törenini karıştıran İsrail Konuşması! Siyonist destekçisi sahneye çıkınca terk ettiler
Mezuniyet Törenini karıştıran İsrail Konuşması! Siyonist destekçisi sahneye çıkınca terk ettiler

Dünya

Mezuniyet Törenini karıştıran İsrail Konuşması! Siyonist destekçisi sahneye çıkınca terk ettiler

Mısır'ın İsrail hamlesine Hamas'tan ilk açıklama!
Mısır'ın İsrail hamlesine Hamas'tan ilk açıklama!

Gündem

Mısır'ın İsrail hamlesine Hamas'tan ilk açıklama!

Mısır'ın İsrail hamlesine Hamas'tan ilk açıklama!
Mısır'ın İsrail hamlesine Hamas'tan ilk açıklama!

Gündem

Mısır'ın İsrail hamlesine Hamas'tan ilk açıklama!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23