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AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş: “Dostun yeri gönüllerdir”

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ne yönelik gerçekleştirdiği toplantıda, üç ay boyunca sahada gerçekleştirdikleri çalışmaların durum değerlendirmesini yaparak yönetimine önemli mesajlar verdi.

22 Mart 2019 Cuma 16:56
AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş: “Dostun yeri gönüllerdir”

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ne yönelik gerçekleştirdiği toplantıda, üç ay boyunca sahada gerçekleştirdikleri çalışmaların durum değerlendirmesini yaparak yönetimine önemli mesajlar verdi.


Ortahisar İlçe Başkanı Altunbaş, seçimlere 9 gün kala, ilçe yöneticileri ve Cumhur İttifakı AK Parti Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç ile toplantıda bir araya geldi. AK Parti Ortahisar Seçim Koordinasyon Merkezi’nin hazırladığı programlar dahilinde seçim çalışmalarını sürdüren parti teşkilatının, seçime kadar olan süre boyunca gerekli tüm çalışmaları tamamlayacağını söyleyen Altunbaş, toplantıda, “Küskünlerin gönüllerini yapın” uyarısında bulundu.



"AK Parti Ortahisar’da seçime hazır"


31 Mart’a AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı olarak hazır olduklarını vurgulayan Altunbaş, “Orthaisar’daki 85 mahallemizden 81’inde çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Son kalan süre zarfında 4 mahallemizi ziyaret ederek planladığımız çalışmaları gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 3 aydır sürdürdüğümüz çalışmalar boyunca sahada vatandaşlarımızı ve esnafımızı dinleme şansı bulduk. Talep ve önerileri topladık. Sorunları bizzat kaynağından dinleme fırsatımız oldu. Ortahisar ilçemizdeki her şeye son derece vakıf durumdayız. Seçime hazırız” diye konuştu.



"Dostun yeri gönüllerdir"


Seçim çalışmalarının ilk başlarında vatandaşın yaşadığı bir takım küskünlüklerden ötürü sandığa gitmeme ya da başka bir partiye oy verme gibi serzenişleriyle karşılaştıklarını dile getiren Altunbaş, “Bu partiye gönül vermis, omuz vermis, 17 yıldır sandıkta desteğini bir kez olsun esirgememiş arkadaşlarımız, biri veye birileri tarafından küstürüldüğü için sandığa gitmeyeceğini ya da oy vermeyeceğini söylüyordu. Biz, bu seçimin onlara ülke bekası adına ne denli önemli olduğunu en başından beri anlattık, anlatıyoruz. Kızgınlıklarında, kırgınlıklarında haklılıkları olabilir ancak biz onlara bu seçimin bir Ortahisar Belediye Başkanlığı seçiminden daha büyük bir önem taşıdığını anlatmaya devam edeceğiz. Küskün kardeşlerimizin, dostlarımızın ne sandığa gitmemelerine ne de başka bir partiye oy vermelerine gönlümüz razı olmaz. Dostun yeri gönüllerdir. Gönülleri de birlikte yapacağız. Bizim, dostumuzun gönlünden başka gidecek yerimiz yoktur” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:56
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