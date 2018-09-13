THY - Konya - Düzenlenmiş
0553 313 94 23

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu “6'sı uzman 149 doktor atandı”

Metin Gündoğdu, Sağlık Bakanlığı tarafından Ordu’ya 149 doktor atandığını açıkladı.

13 Eylül 2018 Perşembe 12:42
AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu “6'sı uzman 149 doktor atandı”

Gündoğdu “Hemşehrilerimizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının daha etkin ve hızlı karşılanması için yapılan 149 doktor ataması hayırlı olsun. Atanan doktorların 6’sı uzman, 143’ü ise pratisyen hekimler” dedi.

Ordu merkezi ve ilçelerdeki doktor açığının büyük ölçüde kapandığını belirten AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu “Son yıllarda inşa edilen 5 yıldızlı otel konforundaki hastanelerimiz ve yeni atanan doktorlarımızla hemşehrilerimizin sağlık ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayabilecek. Bir yandan şehir hastanesi için yapılan çalışmalar sürerken, diğer yandan mevcut hastanelerimiz güçlendiriliyor.” diye konuştu.

Ordu Devlet Hastanesine 16,

Fatsa Devlet Hastanesine 14,

Ünye Devlet Hastanesine 13,

Korgan Devlet Hastanesi 12,

Aybastı Devlet Hastanesine 11,

Ünye İlçe Sağlık Müdürlüğüne 9,

Gölköy Devlet Hastanesine 9,

Kumru Devlet Hastanesine 8,

Fatsa İlçe Sağlık Müdürlüğüne 8,

Gürgentepe İlçe Devlet Hastanesine 7,

Ordu Eğitim Araştırma Hastanesine 7,

Akkuş Devlet Hastanesine 5,

 Mesudiye İlçe Devlet Hastanesine 3,

112 Acil Sağlık Hizmetlerine 3,

Ulubey İlçe Devlet Hastanesine 3,

Ordu Devlet Hastanesine 2,

Fatsa Devlet Hastanesine 1,

 Gölköy Devlet Hastanesine 2,

Korgan Devlet Hastanesine 1,

Akkuş Toplum Sağlığı Merkezi’ne (TSM) 1,

 Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğüne 2,

 Aybastı Toplum Sağlığı Merkezine 1,

 Çamaş Toplum Sağlığı Merkezine 1,

Çatalpınar Toplum Sağlığı Merkezine 1,

 Gölköy Toplum Sağlığı Merkezine 1,

Gülyalı Toplum Sağlığı Merkezine 1,

 İkizce Toplum Sağlığı Merkezine 2,

Kabataş Toplum Sağlığı Merkezine 1,

 Korgan Toplum Sağlığı Merkezine 1,

Kumru Toplum Sağlığı Merkezine 1,

 Ulubey Toplum Sağlığı Merkezine 2 doktor atandı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 12:42
  1. Ordu
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Stres kabustan bin beter
    1. Stres kabustan bin beter
    2. AKOM'dan sağanak yağmur uyarısı
    3. ‘Ah bir bahçem olsa’
    4. Soylu uyardı. Böyle düşünürsek hata..
    5. AKOM'dan İstanbul'a önemli uyarı!
    6. Fatih’te nefes kesen operasyon! 'Seni..
    7. İran'dan füze tehditi: 2 bin kilometre..
    8. Kapatılan FETÖ yurdunda büyük yangın
    9. Trabzon'da baba oğluna kızıp mahkemeye..
    10. Çin'de servis ettiği yemekte fare..
    11. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 98..
    12. Trabzonspor'da Jose Sosa ve Toure..
    13. S. Arabistan İsrail'le anlaştı!
    14. Sakarya'da sahte evrak hazırlarken..
    15. Lokomotiv'de Galatasaray korkusu!..
    16. Borsa günün ilk yarısında düştü
    17. Ardı arkası kesilmiyor! Amerika yine..
    18. "Meksika biberi", Avrupa'ya ihraç..
    19. FETÖ'den tutuklanan İYİ Partili Kerim..
    20. Dikkat çeken ayrıntı! Rus savaş gemisi..
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir