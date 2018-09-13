AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu “6'sı uzman 149 doktor atandı”

Gündoğdu “Hemşehrilerimizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının daha etkin ve hızlı karşılanması için yapılan 149 doktor ataması hayırlı olsun. Atanan doktorların 6’sı uzman, 143’ü ise pratisyen hekimler” dedi.

Ordu merkezi ve ilçelerdeki doktor açığının büyük ölçüde kapandığını belirten AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu “Son yıllarda inşa edilen 5 yıldızlı otel konforundaki hastanelerimiz ve yeni atanan doktorlarımızla hemşehrilerimizin sağlık ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayabilecek. Bir yandan şehir hastanesi için yapılan çalışmalar sürerken, diğer yandan mevcut hastanelerimiz güçlendiriliyor.” diye konuştu.

Ordu Devlet Hastanesine 16,

Fatsa Devlet Hastanesine 14,

Ünye Devlet Hastanesine 13,

Korgan Devlet Hastanesi 12,

Aybastı Devlet Hastanesine 11,



Ünye İlçe Sağlık Müdürlüğüne 9,

Gölköy Devlet Hastanesine 9,

Kumru Devlet Hastanesine 8,

Fatsa İlçe Sağlık Müdürlüğüne 8,

Gürgentepe İlçe Devlet Hastanesine 7,

Ordu Eğitim Araştırma Hastanesine 7,

Akkuş Devlet Hastanesine 5,

Mesudiye İlçe Devlet Hastanesine 3,

112 Acil Sağlık Hizmetlerine 3,

Ulubey İlçe Devlet Hastanesine 3,

Ordu Devlet Hastanesine 2,

Fatsa Devlet Hastanesine 1,

Gölköy Devlet Hastanesine 2,

Korgan Devlet Hastanesine 1,

Akkuş Toplum Sağlığı Merkezi’ne (TSM) 1,

Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğüne 2,

Aybastı Toplum Sağlığı Merkezine 1,

Çamaş Toplum Sağlığı Merkezine 1,

Çatalpınar Toplum Sağlığı Merkezine 1,

Gölköy Toplum Sağlığı Merkezine 1,

Gülyalı Toplum Sağlığı Merkezine 1,

İkizce Toplum Sağlığı Merkezine 2,

Kabataş Toplum Sağlığı Merkezine 1,

Korgan Toplum Sağlığı Merkezine 1,

Kumru Toplum Sağlığı Merkezine 1,

Ulubey Toplum Sağlığı Merkezine 2 doktor atandı.