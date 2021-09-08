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Gündem AK Parti öncesini merak eden, İmamoğlu dönemine baksın! Eski CHP: Tüp kuyruğu Yeni CHP, İETT kuyruğu
Gündem

AK Parti öncesini merak eden, İmamoğlu dönemine baksın! Eski CHP: Tüp kuyruğu Yeni CHP, İETT kuyruğu

İstanbul Gaziosmanpaşa’da çekilen bu görüntüler eski CHP ile yeni CHP dönemi arasında hiçbir farkın olmadığını gösterdi. Gaziosmanpaşa’da otobüse binmek isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 14:30:00 - 2021-09-08 14:32:11

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görevi devraldığında İETT, Avrupa’nın en genç otobüs filosuna sahipti. Ancak İmamoğlu, 2.5 yıllık görev süresi boyunca İETT için 1 otobüs alımı dahi gerçekleştirmedi. Bakım-onarımları dahi yapılmayan otobüsler yollarda kalarak, vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde görüntülenen bu insan kuyruğu eski CHP dönemlerini anımsattı. Saatlerce tüp ve yağ kuyruğunda bekleyen insanlar, günümüzde Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığını yaptığı metropol İstanbul’da görüntülendi.

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