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"AK Parti ömrünü tamamladı" demişti! Metiner'e AK Parti'den dikkat çeken cevap

AK Partili eski vekil Mehmet Metiner'in geçtiğimiz günlerde söylediği "Eski AK Parti ömrünü tamamladı" sözlerine AK Parti'den cevap geldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı Metiner'in sözlerine ilişkin "Mehmet Metiner bizim arkadaşımızdır, AK Partilidir. İyi niyetli bir değerlendirme yapmıştır.” dedi.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:51
"AK Parti ömrünü tamamladı" demişti! Metiner'e AK Parti'den dikkat çeken cevap

AK Partili eski vekil Mehmet Metiner, geçtiğimiz günlerde yeniakit.com.tr'ye yaptığı açıklamalarda AK Parti'ye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunarak “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir partinin kurulması gerekiyor. Yenilenmiş bir AK Parti'ye değil yeni bir AK Parti'ye acilen ihtiyaç var” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından FOX Ana Haber’e konuşan AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı,Mehmet Metiner bizim arkadaşımızdır, AK Partilidir. İyi niyetli bir değerlendirme yapmıştır” ifadelerini kullandı.

"İyi niyetli bir değerlendirme yapmıştır"

Mehmet Metiner’in değerlendirmelerini iyi niyetli sözler olarak niteleyen Bostancı, AK Parti ömrünü doldurdu sözlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Yalnız partilerin ömürlerine ilişkin kararı halk verir. AK Parti, 600 milletvekili olan parlamentoda 295 milletvekili çıkarmış bir siyasi partidir. Dolayısıyla halkımız AK Partinin ömrüne ilişkin kararını halkımız çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. AK Parti aynı şekilde kendi kusurlarını azaltmak, meziyetlerini çoğaltmak istikametinde Türkiye’nin bütün akıllarından faydalanma yolunda çabayla siyasal hayatına devam etmektedir. Mehmet Metiner bizim arkadaşımızdır, AK Partilidir. İyi niyetli bir değerlendirme yapmıştır.”

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:51
  1. AK Partili eski vekil Mehmet Metiner
  2. AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı

YORUM YAZ

  • klmklm31 dk önce
    İYİ NİYET Lİ DEĞERLENDİRNEKER
  • ORHAN İNANORHAN İNAN37 dk önce
    AK PARTİ ÖMRÜNÜ TAMAMLADI DERKEN,İHTİMAL "UYGULANAN POLİTİKALARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI GEREKTİĞİNİ VE YENİ AÇILIMLARA İHTİYAÇ DUYULDUĞUNU" İFADE ETMEK İSTEMİŞTİR..İNSANLAR,TOPLUM VE BUNUNLA ORANTILI OLARAK DAPARTİLER DEĞİŞEBİLİR..ANCAK TEMEL AMAÇLARDAN TAVİZ VERİLMEDEN BU YAPILMALIDIR..O PARTİYİ YÜKSELTEN DEĞERLERE BU GÜN SIRT DÖNÜLÜR İSE İŞTE O YOK OLMANIN FİTİLİNİ ATEŞLER..
  • teomanteoman45 dk önce
    Adam haklı. REİS Hariç partinin tüm üyeleri değişmeli. Ayrıca hiç bir kişi 2 dönemden fazla ne vekil, ne bakan ne de il ve ilçe başkanı olmalı. Hatta parti üyelikleri fes edilip yeniden üyelik başvurusu alınmalı. İki dönem vekil yada aday olan kişi rant peşinde koşarak rüşvet çarkına giriyor...Yeni dürüst ve başarılı insanların önünü kapatıyor.. Adı adalet olan bir partide adaletsizlik başlıyor...
  • hsnhsn45 dk önce
    Ak parti de bir işi olmamıştır. Menfaatçi ve koltuk sevdalısı vekil...... Lerden birinde buymuş
  • Osman K.Osman K.48 dk önce
    Milletvekili iken Reisin dalkavuğu ve ona buna özellikle akpartideki muhalif isimlere sataştırdığı bir adamdı. Tekrar aday yapılmayınca yeniden bir post kapabilmek için aynı görevi gönüllü olarak dışarıdan sürdürüp reis dalkavukluğuna devam etti. Herkese istişare kurullarında ve kamu bankalarında arpalıklar dağıtılırken kendisine bir şey verilmeyince dişlerini göstermeye karar vermiş anlaşılan. Reisin etrafında bulundurduğu karakterlerden biri işte.
  • TURANTURAN51 dk önce
    Yeni partinin kuruluşunu iple çekiyorum.Neden mi?Bir davanın içindeyim deyipte ikiyüzlü insanların kimler olduğunu göreceksiniz.Bir gemiyi önce fareler terkeder bakalım kimler gemiyi terkedecek.

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