AK Parti o ilde adayını geri çekti
MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, AK Parti'nin Cumhur İttifakı kapsamında Kars adayını geri çektiğini açıkladı.19 Şubat 2019 Salı 15:22
AK Parti Kars'ta 'Cumhur İttifakı' gereği adayı Ensar Erdoğdu'yu geri çekerek Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Çetin Nazik'i destekleme kararı aldı.
MHP Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik ile bir basın toplantısı düzenleyen MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, "Cumhur İttifakı kapsamında Kars'ta AK Parti adayını çekmiştir. Cumhur İttifakı'nın Kars adayı Çetin Nazik'tir" dedi.
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