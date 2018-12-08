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AK Parti o ilçeleri MHP'ye bırakıyor

Başkent Ankara'da MHP’nin yönettiği Etimesgut ve Polatlı’nın yanı sıra üçüncü bir ilçenin daha MHP’ye bırakılacağı, İstanbul’da ise en az iki ilçede MHP'nin destekleneceği bildirildi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:53
AK Parti o ilçeleri MHP'ye bırakıyor

AK Parti ile MHP arasında kurmaylar düzeyinde yapılan seçim iş birliği çalışmaları tamamlanma aşamasına gelirken, AK Parti-MHP arasında sadece il düzeyinde değil, 30 büyükşehrin ilçelerinden hangilerinde iş birliğine gidileceğinin çerçevesinin de çizildiği belirtiliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP’li Sadir Durmaz arasında yürütülen görüşmelerde, 30 büyükşehir ile bu illerin tüm ilçelerinin masaya yatırıldığı ve 2014 yerel seçimleri ile 24 Haziran milletvekili sonuçları baz alınarak bir değerlendirme yapıldığı öğrenildi. Bu kapsamda, MHP’nin; İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum ve Denizli’de aday çıkarmayacağı kesinleşti. MHP’nin bu kararına AK Parti’nin Adana, Mersin, Manisa ve Osmaniye ile karşılık verdiği belirtiliyor. Muğla ve Aydın konusunda ise son kararı liderler verecek.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ilçe düzeyinde yapılacak iş birliğinin 30 büyükşehri kapsayacağı ve iki parti arasında çok sayıda ilçede ‘aday çıkarmama’ jesti olacağı belirtiliyor.

Manisa ve Antalya planı

Kulislerde, ilçe düzeyinde yapılacak iş birliğinin “2014 seçimlerinde MHP’nin kazandığı ilçelerin bazılarında AK Parti’nin, AK Parti’nin kazandığı ilçelerde de MHP’nin aday çıkarmaması” formülü üzerinden hareket edildiği konuşuluyor. Bu kapsamda, yapılan değerlendirmelerde Ankara’da halen MHP’li belediyenin yönettiği Etimesgut ve Polatlı’nın yanı sıra üçüncü bir ilçenin daha MHP’ye bırakılacağı, İstanbul’da ise en az iki ilçede MHP adayının destekleneceği konuşuluyor. AK Parti’ninAdana’da büyükşehir ve 8 ilçede, Manisa’da büyükşehir ve 6 ilçede, Mersin’de büyükşehir ve 7 ilçede aday çıkarmayarak, MHP’nin adayına destek vereceği belirtiliyor. Ancak, AK Parti kaynakları 24 Haziran seçim sonuçlarının da dikkate alındığını ve bu tablonun değişebileceğini dile getiriyor. Ayrıca Kayseri, Konya, Afyon, Antalya, Balıkesir, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Samsun ve Trabzon’un bazı ilçelerinde de AK Parti’nin aday çıkarmaması, bunun karşılığında da MHP’nin diğer ilçeleri AK Parti’ye bırakması formülü tartışılıyor. 30 büyükşehrin ilçelerinde muhalefetin elinde olan ilçelerde ise Cumhur İttifakı partilerinden hangisi ikinci durumda ise o partinin adayının desteklenmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

İşareti Bahçeli vermişti

Bu arada MHP’nin, adaylarını geri çektiği Erzurum ve Denizli dışındaki bazı büyükşehirlerde de aday çıkarmayabileceği belirtiliyor. AK Parti kulislerinde, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Çalışma 30 büyükşehrin belediye başkanı ve onun altyapısını oluşturan belediyeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Her şey dikkate alınmaktadır” sözlerinin de iş birliği yapılacak yerlerin kapsamının genişlediğinin işareti olarak yorumlanıyor. Bahçeli’nin Salı günü yaptığı bu açıklamadan hemen sonra MHP, Denizli ve Erzurum adaylarını geri çekmişti. Kulislerde, MHP’nin Antalya’da da büyükşehir belediye başkan adayı çıkarmayarak AK Parti’nin adayını destekleyeceği konuşuluyor. Ayrıca 2014 seçimlerinde CHP’nin kazandığı Hatay ve Eskişehir’de de AK Parti’nin adayının destekleneceği belirtiliyor. 2014 seçim sonuçları baz alındığında AK Parti-MHP iş birliği ile bu iki ilde belediye başkanlığının el değiştireceği değerlendiriliyor.

Her parti ayrı liste...

Öte yandan, AK Parti ile MHP arasındaki seçim iş birliği görüşmelerinde masada tartışılan ortak belediye meclisi üyeliği listesi formülünden vazgeçildiği öğrenildi. AK Parti kaynakları, “30 büyükşehirde ilçeler düzeyinde yapılacak iş birliği ile zaten her iki parti, kazandıkları ilçe belediye başkanlığı ile büyükşehir belediye meclisinde temsil edilecek. Kalan 51 ilde de her parti kendi listesi ile seçime girecek” değerlendirmesini yaptı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 10:53
  1. Osmaniye
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. Muğla
  5. Manisa
  6. Konya
  7. Kayseri
  8. İzmir
  9. İstanbul
  10. Mersin
  11. Hatay
  12. Gaziantep
  13. Eskişehir
  14. Erzurum
  15. Denizli
  16. Balıkesir
  17. Aydın
  18. Antalya
  19. Ankara
  20. Afyon
  21. Adana
  22. AK Parti
  23. MHP
  24. Yerel seçimler
  25. AK Parti o ilçeleri MHP'ye bırakıyor
  26. Cumhur İttifakı

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