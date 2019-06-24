“AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı: Eleştiriler duyulmazsa bugünleri ararız

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Türkiye yerel seçimleri geride bırakırken, AK Parti içindeki gidişatı eleştiren sesler de yükselmeye başladı. AK Parti eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, yeniakit.com.tr’ye bomba açıklamalarda bulundu.

“AK Parti sistemli bir şekilde yönetilmekten uzaklaştı”

Zamanında Refah Partisi’nde çalışmış, 28 Şubat döneminde ise baskılar görmüş, itilmiş-kakılmış birçok insanın Ahmet Davutoğlu’yla birlikte hareket ettiğini belirten Nedim Yamalı, “Bu insanların eleştirileri var. AK Parti’deki özellikle son yıllardaki AK Parti’nin işleyiş tarzına, AK Parti disiplinin kaybolması, teşkilatların yetkilerinin azalması, akrabalık, hemşerilik kayırmalarının artması, AK Parti’nin sistemli bir şekilde yönetilmekten uzaklaşması ve bunun maalesef bizim partinin ürünlerine, seçim sonuçlarına yansıması ve bugün geldiğimiz nokta.” dedi.

“Esasında hataları herkes söylüyor”

Akraba kayırmacılığı, ifade örgürlüğü, hukuktan uzaklaşma ve bunun neticesinde yaşananların ekonomiye olumsuz yansımaları olduğunu belirten Nedim Yamalı, şöyle konuştu:

“Özellikle parti yönetimi ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. Var olan yanlış var. İşte bu akraba kayırmacılığı ve hepimizin bildiği bazı şeyler. Bunlar düzeltilemezse partinin şuan ciddi bir şekilde oy kaybettiğini görüyoruz. Biz çok deneyimli particileriz. 1990’da Refah Partisi’nden bu yana bu yerlerde çalıştık. Neredeyse AK Parti her sene %7-8 oy kaybeder duruma girdi. Görüyoruz ki bu yanlışlardan dolayı buraya girdik. Bu gidişle bizim partimiz yanlışlardan dolayı maalesef gelecek sene % 30-28 oranlarına düşecek duruma geldi. Bu kendiliğinden olmuyor. Biz de bunu şiddetli bir şekilde eleştiriyoruz. Bunun kendiliğinden olmadığını, yapılan hatalardan dolayı olduğunu. Esasında bu hataları herkes de söylüyor.”

“Eğer bu ses duyulmazsa bugünleri bile çok ararız”

AK Parti’ye yönelik eleştirilere, parti içinden yükselen sese Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından duyulması gerektiğine dikkat çeken Nedim Yamalı, “Eğer bu ses duyulmazsa bugünleri bile çok arayacağımızı görüyoruz. Bugünlere de kolay gelmedik. Refah Partisi’nde yıllarca mücadele ettik. İtildik- kakıldık, karşılık görmedik. Eşlerimiz başörtüsü zulmü çekti. Okullardan atıldı. 28 Şubat’ta birçok baskılara maruz kaldık. Ve çok büyük, çok güzel bir noktaya gelmiştik. Fakat bunu maalesef son yıllarda hem bürokrasi de hem parti teşkilatında liyakatsiz ekiplerin, grupların egemen olduğu adamcılık ve buna benzer şeyler maalesef geriye götürüyor.” şeklinde konuştu.

“MHP, AK Parti’nin reformcu ruh halini aşağı doğru çekiyor”

AK Parti lideri Erdoğan’ın ivedilikle reformları hayata geçirmesi gerektiğini ifade eden Nedim Yamalı, şunları söyledi:

“Gereken reformların yapılması gerekmektedir. Bu reformlar şunlardır: Genel başkanın akrabalarının ve kendi çevresinin çok fazla işin içinde olmaması gerekiyor. Bunu herkes yazıyor, söylüyor zaten. Çünkü bu haksız rekabete sebep olur. Yine MHP ile bu ittifakın bitirilmesi gerekmektedir. MHP, AK Parti’nin reformcu ruh halini aşağı doğru çekiyor. Bugün MHP ile olan ittifakla hiçbir reform yapamayız. Bunun mutlaka ortadan kaldırılması lazım.”

“AK Parti’nin daha da büyümesi mümkündür”

“Parti içinde ehliyet, liyakat, sicil, puanlama ve başarı gibi unsurlara göre bir sistem kurulması lazım.” diyen AK Parti eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, “Yine bürokraside de kendi içinde ehliyete, liyakate sicile dayalı bir sistem kurulması lazım ve bu sisteme müdahale edilmemesi lazım. Parti tüzüğünde teşkilatlarımızı güçlendirecek temayüllerin netice almamızı sağlayacak bir sistem kurmamız lazım. Biz partide temayüller yapıyoruz. Ama sonuçta seçimlerde ortaya çıkan temayüllerle hiç alakası olmayan bir tablodur. Bunlar doğru bir şekilde yapıldığı zaman AK Parti’nin daha da büyümesi ve güçlenmesi son derece mümkündür. Ama bu reformların samimiyetle yapılması gerekmektedir.” diye konuştu.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük bir reform hareketi mutlaka başlatması gerekir”

AK Parti’ye yönelik eleştiriler nedeniyle hedef haline getirilmelerinin doğru bir davranış olmayacağını belirten Nedim Yamalı, şunları söyledi:

“Biz ki 28 Şubat döneminde gelen insanlarız. Parti içinde bir şeyi söylediğimiz zaman ‘vay hainler, bizi sattınız, Amerikan uşağısınız’ ithamlarıyla bizleri suçlayamazlar. Hayatımızı Milli Görüş düşüncesinde geçirmiş insanlarız. Burada tahammül olması lazım. Bir insan bir şey söylüyor diye dünya yıkılmaz. Eğer bütün bunlar yapılırsa, söylenenler bir karşılık bulursa iyi olur. Elbette ki şuan herkes AK Parti’nin büyümesini, gelişmesini istiyor. Böylelikle bütün sorunlar ortadan kalkabilir. Burada esas büyük görev Sayın Cumhurbaşkanımıza düşüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük bir reform hareketi mutlaka başlatması gerekir. Eğer bunu başlatamazsa şu günleri arar duruma geleceğiz, öyle gözüküyor. Kısaca söylemek istediğim budur.”

“Sorunlar çözülmezse, reformlar yapılmazsa bu işin nereye gideceğini bilemezsiniz”

Yeni bir parti oluşumu olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine ise Nedim Yamalı, “Bir oluşum yok. Bu düşünceye AK Parti içinde mücadele vermiş, çalışma yapmış ve Ak Parti içinde olmayan şu anda bir görev almamış ama gidişattan mutlu olmayan birçok insanla bir araya geliyoruz. Bu insanların sayısı her gün artıyor. Bu insanlar bir araya gelip rahatsızlıklarını söylüyorlar. Ki bu rahatsızlıklar da hepimizin rahatsızlığı. Her yerde yani sokakta, ekonomide, parti teşkilatımızda gözüken rahatsızlıklar. İnsanların bir araya gelmesini bu iş partileşir mi partileşmez mi şeklinde düşünmemek lazım. Bu iş partileşmek üzerine kurulmuş bir şey değil. Ama şöyle bir problem var: sorunlar çözülmezse, reformlar yapılmazsa bu işin nereye gideceğini bilemezsiniz. Bu işler kurgulandığı gibi de olmayabilir. Burada bütün iş, yeni yönetici kadrosu diye söylemiyorum çünkü yönetici kadrosu diye bir şey kalmadı, Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni bir süreç başlatmasıdır.”

“AK Parti’nin % 10’a yakın oyu MHP’ye gitti”

Sürekli AK Parti’de reform yapılması gerektiğine vurgu yapan Nedim Yamalı, “Şuanda bizim 3,5-4 sene içerisinde % 10’a yakın oyumuz MHP’ye gitti. Parti zaten bölünmüş. Yani parti de zaten bitmiş insanlar. Parti içinden hareket mi çıkacak diye söyleniyor. Parti de % 10’luk kısım MHP olmuş zaten. Üstelik kendi 2015 Kasım’da % 49 aldık. Şimdi % 40’lara hatta % 35’lere düşmüşüz. Yani AK Parti 4 sene içinde % 30 oyunu kaybetmiş. Yani parti %30 küçülmüş. % 30 bir parti çıkmış bizden. Bütün bunların tartışılması gerekiyor. Bu aşağı doğru gidişin değerlendirilmesi gerekiyor.”

“Seçmenin AK Parti’ye desteği devam ediyor”

Yerel seçim sonuçlarını da değerlendiren AK Parti eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seçmenin AK Parti’ye ilgisi ve beklentisi devam ediyor. Seçmen: ‘oyumu azaltıyorum. Ama gönlüm sende. İyi olduğuna dair bir şey hissedersem tekrar desteklerim’ diyor. Biz hepimiz de böyle düşünüyoruz zaten. Ama bunları görmezden gelip genel bir politika izlememek lazım. Bir şeyi herkes söylüyorsa mesela adam kayırmacılığı, bunun mutlaka gereklerinin yapılması gerekir. Hem siyasi tarihimizde hem de İslam dünyasında maalesef kötü örnekler var bu konuda.”

“Türkiye bir aile şirketi yapısıyla artık yönetilemez”

31 Mart’ta İstanbul’da yaşanan gelişmelere yönelik konuşan Nedim Yamalı, “Biz de 30 yıldır partiliyiz. Refah, Fazilet ve AK Parti. Artık aidiyetin ve bağlılığın kaybolduğunu görüyor insanlarımız. Yani İstanbul’da sandık başında adamı olmayan sandıklarımız vardı. 15 milyonluk İstanbul’da bazı sandıklar da sorun yaşadık. Bu insanların eskisi kadar heyecanla, şevkle sandıkların başında durmadığını gösteriyor. Bunlar büyük işaretlerdir. Burada toplanan insanların söylediği de budur zaten. Bu insanların söylediklerine odaklanmak lazım. Söylenenler yerine getirildiği zaman bu insanların toplanma sebebi ortadan kalkar. Koca Türkiye bir aile şirketi yapısıyla artık yönetilemez. Buradaki insanların söyledikleri de sadece budur.” şeklinde konuştu.

“İki AK Partili bir araya geldiği zaman AK Parti’yi konuşuyorsa ‘çöküyoruz’ demektir”

AK Parti’ye yönelik eleştirilerin partinin her aşamasında yapıldığını belirten AK Parti eski İl Başkanı Nedim Yamalı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hakikaten bu söylenenler hem bizim gazetelerimiz, bize yakın yazarlar, bizim medyamız hem arkadaşlar herkes söylüyor. Parti içinde de bu çok konuşuluyor. Kapılar kapandığı zaman, iki AK Partili bir araya geldiği zaman tek konuştuğu şey diğer partiler değil, AK Parti içindeki sorunlardır. Yani iki AK Partili bir araya geldiği zaman sadece AK Parti’yi konuşuyorsa bu zaten ‘çöküyoruz’ demektir. Sayın Cumhurbaşkanı bunu görüyor mu, görmüyor mu, tedbir alıyor mu bilemiyoruz. Ama gerçekten görüp tedbir almasını yürekten istiyoruz. Tek isteğimiz kendimiz kurduk kurcusuyuz bu partinin. Ve muhteşem günler yaşadık. Özgüvenimiz tekrar geldi. Bunun zedelenmemesi gerekiyor. Fakat bir çürüme görüyoruz, yapıda. Buna hemen tedbir alınması lazım. Cumhurbaşkanımız beklediğimiz reformları gerçekleştirmedi şu ana kadar. Ne düşünüyor bilmiyoruz. Görmediğini, fark etmediğini söyleyemeyiz bu kadar büyük bir tecrübenin.”