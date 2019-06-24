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“AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı: Eleştiriler duyulmazsa bugünleri ararız

AK Parti eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, yeniakit.com.tr’ye gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. Seçim sonuçlarını değerlendiren Yamalı, “İki AK Partili bir araya geldiği zaman AK Parti’yi konuşuyorsa ‘çöküyoruz’ demektir. AK Parti’ye yönelik eleştirilere kulak verilmez, reformlar yapılmazsa bugünleri ararız.” dedi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:29

 Mehmet Özmen  yeniakit.com.tr 

Türkiye yerel seçimleri geride bırakırken, AK Parti içindeki gidişatı eleştiren sesler de yükselmeye başladı. AK Parti eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, yeniakit.com.tr’ye bomba açıklamalarda bulundu.

“AK Parti sistemli bir şekilde yönetilmekten uzaklaştı”

Zamanında Refah Partisi’nde çalışmış, 28 Şubat döneminde ise baskılar görmüş, itilmiş-kakılmış birçok insanın Ahmet Davutoğlu’yla birlikte hareket ettiğini belirten Nedim Yamalı, “Bu insanların eleştirileri var. AK Parti’deki özellikle son yıllardaki AK Parti’nin işleyiş tarzına, AK Parti disiplinin kaybolması, teşkilatların yetkilerinin azalması, akrabalık, hemşerilik kayırmalarının artması, AK Parti’nin sistemli bir şekilde yönetilmekten uzaklaşması ve bunun maalesef bizim partinin ürünlerine, seçim sonuçlarına yansıması ve bugün geldiğimiz nokta.” dedi.

“Esasında hataları herkes söylüyor”

Akraba kayırmacılığı, ifade örgürlüğü, hukuktan uzaklaşma ve bunun neticesinde yaşananların ekonomiye olumsuz yansımaları olduğunu belirten Nedim Yamalı, şöyle konuştu:

“Özellikle parti yönetimi ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. Var olan yanlış var. İşte bu akraba kayırmacılığı ve hepimizin bildiği bazı şeyler. Bunlar düzeltilemezse partinin şuan ciddi bir şekilde oy kaybettiğini görüyoruz. Biz çok deneyimli particileriz. 1990’da Refah Partisi’nden bu yana bu yerlerde çalıştık. Neredeyse AK Parti her sene %7-8 oy kaybeder duruma girdi. Görüyoruz ki bu yanlışlardan dolayı buraya girdik. Bu gidişle bizim partimiz yanlışlardan dolayı maalesef gelecek sene % 30-28 oranlarına düşecek duruma geldi. Bu kendiliğinden olmuyor. Biz de bunu şiddetli bir şekilde eleştiriyoruz. Bunun kendiliğinden olmadığını, yapılan hatalardan dolayı olduğunu. Esasında bu hataları herkes de söylüyor.”

“Eğer bu ses duyulmazsa bugünleri bile çok ararız”

AK Parti’ye yönelik eleştirilere, parti içinden yükselen sese Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından duyulması gerektiğine dikkat çeken Nedim Yamalı, “Eğer bu ses duyulmazsa bugünleri bile çok arayacağımızı görüyoruz. Bugünlere de kolay gelmedik. Refah Partisi’nde yıllarca mücadele ettik. İtildik- kakıldık, karşılık görmedik. Eşlerimiz başörtüsü zulmü çekti. Okullardan atıldı. 28 Şubat’ta birçok baskılara maruz kaldık. Ve çok büyük, çok güzel bir noktaya gelmiştik. Fakat bunu maalesef son yıllarda hem bürokrasi de hem parti teşkilatında liyakatsiz ekiplerin, grupların egemen olduğu adamcılık ve buna benzer şeyler maalesef geriye götürüyor.” şeklinde konuştu.

“MHP, AK Parti’nin reformcu ruh halini aşağı doğru çekiyor”

AK Parti lideri Erdoğan’ın ivedilikle reformları hayata geçirmesi gerektiğini ifade eden Nedim Yamalı, şunları söyledi:

“Gereken reformların yapılması gerekmektedir. Bu reformlar şunlardır: Genel başkanın akrabalarının ve kendi çevresinin çok fazla işin içinde olmaması gerekiyor. Bunu herkes yazıyor, söylüyor zaten. Çünkü bu haksız rekabete sebep olur. Yine MHP ile bu ittifakın bitirilmesi gerekmektedir. MHP, AK Parti’nin reformcu ruh halini aşağı doğru çekiyor. Bugün MHP ile olan ittifakla hiçbir reform yapamayız. Bunun mutlaka ortadan kaldırılması lazım.”

“AK Parti’nin daha da büyümesi mümkündür”

“Parti içinde ehliyet, liyakat, sicil, puanlama ve başarı gibi unsurlara göre bir sistem kurulması lazım.” diyen AK Parti eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, “Yine bürokraside de kendi içinde ehliyete, liyakate sicile dayalı bir sistem kurulması lazım ve bu sisteme müdahale edilmemesi lazım. Parti tüzüğünde teşkilatlarımızı güçlendirecek temayüllerin netice almamızı sağlayacak bir sistem kurmamız lazım. Biz partide temayüller yapıyoruz. Ama sonuçta seçimlerde ortaya çıkan temayüllerle hiç alakası olmayan bir tablodur. Bunlar doğru bir şekilde yapıldığı zaman AK Parti’nin daha da büyümesi ve güçlenmesi son derece mümkündür. Ama bu reformların samimiyetle yapılması gerekmektedir.” diye konuştu.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük bir reform hareketi mutlaka başlatması gerekir”

AK Parti’ye yönelik eleştiriler nedeniyle hedef haline getirilmelerinin doğru bir davranış olmayacağını belirten Nedim Yamalı, şunları söyledi:

“Biz ki 28 Şubat döneminde gelen insanlarız. Parti içinde bir şeyi söylediğimiz zaman ‘vay hainler, bizi sattınız, Amerikan uşağısınız’ ithamlarıyla bizleri suçlayamazlar. Hayatımızı Milli Görüş düşüncesinde geçirmiş insanlarız. Burada tahammül olması lazım. Bir insan bir şey söylüyor diye dünya yıkılmaz. Eğer bütün bunlar yapılırsa, söylenenler bir karşılık bulursa iyi olur. Elbette ki şuan herkes AK Parti’nin büyümesini, gelişmesini istiyor. Böylelikle bütün sorunlar ortadan kalkabilir. Burada esas büyük görev Sayın Cumhurbaşkanımıza düşüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük bir reform hareketi mutlaka başlatması gerekir. Eğer bunu başlatamazsa şu günleri arar duruma geleceğiz, öyle gözüküyor. Kısaca söylemek istediğim budur.”

“Sorunlar çözülmezse, reformlar yapılmazsa bu işin nereye gideceğini bilemezsiniz”

Yeni bir parti oluşumu olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine ise Nedim Yamalı, “Bir oluşum yok. Bu düşünceye AK Parti içinde mücadele vermiş, çalışma yapmış ve Ak Parti içinde olmayan şu anda bir görev almamış ama gidişattan mutlu olmayan birçok insanla bir araya geliyoruz. Bu insanların sayısı her gün artıyor. Bu insanlar bir araya gelip rahatsızlıklarını söylüyorlar. Ki bu rahatsızlıklar da hepimizin rahatsızlığı. Her yerde yani sokakta, ekonomide, parti teşkilatımızda gözüken rahatsızlıklar. İnsanların bir araya gelmesini bu iş partileşir mi partileşmez mi şeklinde düşünmemek lazım. Bu iş partileşmek üzerine kurulmuş bir şey değil. Ama şöyle bir problem var: sorunlar çözülmezse, reformlar yapılmazsa bu işin nereye gideceğini bilemezsiniz. Bu işler kurgulandığı gibi de olmayabilir. Burada bütün iş, yeni yönetici kadrosu diye söylemiyorum çünkü yönetici kadrosu diye bir şey kalmadı, Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni bir süreç başlatmasıdır.”

“AK Parti’nin % 10’a yakın oyu MHP’ye gitti”

Sürekli AK Parti’de reform yapılması gerektiğine vurgu yapan Nedim Yamalı, “Şuanda bizim 3,5-4 sene içerisinde % 10’a yakın oyumuz MHP’ye gitti. Parti zaten bölünmüş. Yani parti de zaten bitmiş insanlar. Parti içinden hareket mi çıkacak diye söyleniyor. Parti de % 10’luk kısım MHP olmuş zaten. Üstelik kendi 2015 Kasım’da % 49 aldık. Şimdi % 40’lara hatta % 35’lere düşmüşüz. Yani AK Parti 4 sene içinde % 30 oyunu kaybetmiş. Yani parti %30 küçülmüş. % 30 bir parti çıkmış bizden. Bütün bunların tartışılması gerekiyor. Bu aşağı doğru gidişin değerlendirilmesi gerekiyor.”

“Seçmenin AK Parti’ye desteği devam ediyor”

Yerel seçim sonuçlarını da değerlendiren AK Parti eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seçmenin AK Parti’ye ilgisi ve beklentisi devam ediyor. Seçmen: ‘oyumu azaltıyorum. Ama gönlüm sende. İyi olduğuna dair bir şey hissedersem tekrar desteklerim’ diyor. Biz hepimiz de böyle düşünüyoruz zaten. Ama bunları görmezden gelip genel bir politika izlememek lazım. Bir şeyi herkes söylüyorsa mesela adam kayırmacılığı, bunun mutlaka gereklerinin yapılması gerekir. Hem siyasi tarihimizde hem de İslam dünyasında maalesef kötü örnekler var bu konuda.”

“Türkiye bir aile şirketi yapısıyla artık yönetilemez”

31 Mart’ta İstanbul’da yaşanan gelişmelere yönelik konuşan Nedim Yamalı, “Biz de 30 yıldır partiliyiz. Refah, Fazilet ve AK Parti. Artık aidiyetin ve bağlılığın kaybolduğunu görüyor insanlarımız. Yani İstanbul’da sandık başında adamı olmayan sandıklarımız vardı. 15 milyonluk İstanbul’da bazı sandıklar da sorun yaşadık. Bu insanların eskisi kadar heyecanla, şevkle sandıkların başında durmadığını gösteriyor. Bunlar büyük işaretlerdir. Burada toplanan insanların söylediği de budur zaten. Bu insanların söylediklerine odaklanmak lazım. Söylenenler yerine getirildiği zaman bu insanların toplanma sebebi ortadan kalkar. Koca Türkiye bir aile şirketi yapısıyla artık yönetilemez. Buradaki insanların söyledikleri de sadece budur.” şeklinde konuştu.

“İki AK Partili bir araya geldiği zaman AK Parti’yi konuşuyorsa ‘çöküyoruz’ demektir”

AK Parti’ye yönelik eleştirilerin partinin her aşamasında yapıldığını belirten AK Parti eski İl Başkanı Nedim Yamalı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hakikaten bu söylenenler hem bizim gazetelerimiz, bize yakın yazarlar, bizim medyamız hem arkadaşlar herkes söylüyor. Parti içinde de bu çok konuşuluyor. Kapılar kapandığı zaman, iki AK Partili bir araya geldiği zaman tek konuştuğu şey diğer partiler değil, AK Parti içindeki sorunlardır. Yani iki AK Partili bir araya geldiği zaman sadece AK Parti’yi konuşuyorsa bu zaten ‘çöküyoruz’ demektir. Sayın Cumhurbaşkanı bunu görüyor mu, görmüyor mu, tedbir alıyor mu bilemiyoruz. Ama gerçekten görüp tedbir almasını yürekten istiyoruz. Tek isteğimiz kendimiz kurduk kurcusuyuz bu partinin. Ve muhteşem günler yaşadık. Özgüvenimiz tekrar geldi. Bunun zedelenmemesi gerekiyor. Fakat bir çürüme görüyoruz, yapıda. Buna hemen tedbir alınması lazım. Cumhurbaşkanımız beklediğimiz reformları gerçekleştirmedi şu ana kadar. Ne düşünüyor bilmiyoruz. Görmediğini, fark etmediğini söyleyemeyiz bu kadar büyük bir tecrübenin.”

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:29
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. AK Parti eski İl Başkanı Nedim Yamalı

YORUM YAZ

  • Veysel Veysel 5 dk önce
    Bu herif tam sp ağzıyla yani fetönün kucağındaki sp ağzıyla konuşuyor Mhp ile yolları ayırmak ta ne demek? Nerden çıktı bu şimdi?
  • Sami HoşköseoğluSami Hoşköseoğlu9 dk önce
    YILLARDIR FETÖ İLE MÜCADELE ETTİĞİNİZİ SÖYLEDİNİZ.EDİYORSUNUZ DA..AMA FETÖ NÜN ( ABD-CİA ) TEZGAHINA GELİP OYLARI ÇALDIRDINIZ, SAYDIRAMADINIZ DA ..İL SEÇİM KURULU BAŞKANI NEREDE!?ALLAH BETERİNDEN ESİRGESİN
  • MardinliMardinli10 dk önce
    Sayın nedim beyin beyan ettiniz akparti durumu yüzde yüz haklisin.Ben şahsen diyorum akparti inişe geçti böyle devam etmez.Sebebler anlatınız en önemli sebeblerden biri cumhur ittifakıdır sebebi gelince çünkü akparti türkiyenin bir partisidir.Kalkıp mahalli bir partiyle ittifak ediyor bu akıl karı değil.Size bir durum hatırlatacağım bin dokuz yüz doksanlarda rahmetli erbakan hoca mhp ile ittifak etti doğu anadolu bölgelerde kayib etti erdoğanın akıbeti aynıdır ister kabul et ister kabul etmeyin gidiş budur
  • Halide ayhanHalide ayhan16 dk önce
    Reis kadir gecesi uber bitti dedigöz yaşlarımız sel oldu sarı taksiciler 657memurlar cumhur ittifakı mhp soylu bitirdi
  • Vatandaş işteVatandaş işte41 dk önce
    Millet suriyeli dedikçe onlar bizim kardeşimiz yav tamam da önce can sonra canandı
  • Fatma BalcıFatma Balcı45 dk önce
    Desteğim 2011 hariç daima Ak Parti oldu.Öğretmenim. 20 11 de Ömer Dinçer'in öğretmenlere sahip çıkmaması. O zaman Başbakanımız ( Erdoğan) öğretmenleri rencide edici ifade kullandığı için Saadet demiştim.Eşim de devlet memuru. 2014 Orman Bakanlığı rotasyon çıkardı. Haksız uygulamalara maruz kaldık. Tercih sunuldu. Ama göstermelikti. Eş dost kayırmacılığı ve O zamanki Orman Genel Müdürü Ismail Üzmez'in kayırmacılığı ve kinci uygulamaları nedeniyle mağdur olduk. 2015-2016 rotasyonkları asuya alındı. Neymiş efendim sınava(lise ve üniversite) gireceklerin mağdur olmamaları. Benim de çocuğum sınava girecekti. Bugün oy kullanandört kişilik bir aileyiz. Bugün bizden ak Partiye 1 oy . Tepkiyi ortaya koymak içinse 3 oy CHP. 28Şubat mağduru ben. Çocuklarım İstanbulda üniversitede okuyorlar. Özellikle İmamoğlu'na oy vermek için orda kaldılar. Çok üzüldüm. Abdurrahman Dilipak Beyefendi yazılarında sürekli tekrarlar ...Siz kendinize çeki düzen vermedikçe Allah'ın da hükmü değişmez minvalindeki ifadeler. Abdurrahman Bey dün akşam yine Ak Parti'nin durumenu çok güzel ifade etmiş. Adalet liyakatten ayrılmayan kendi içinde akş anan bir Ak Parti olması en büyük temennimdir.
  • TURANTURAN46 dk önce
    Ak parti sadece reisin hatırına bunca yıl direndi.Yönetime atanan ehil olmayan insanlardan tutunda ideolojisi sadece para ,makam olan insan topluluğu partinin çöküşünü hızlandırdı.Fakat hatanın en büyüğü "Asım'ın"neslini yetiştirmek yerine his yoksunu,maneviyatı olmayan bir gençlik ..Bu hatanın telafiside yok.Yıllar önce yazmıştım imam hatiplerin sayısını değil kalitesini yükseltin.İmam hatiplerden davası olan adam yetiştirin olmadı ...Bu gidiş hayra alamet değil .Eğitimde elinizi çabuk tutun yetişen nesli 100 yıllık tarihini bilen değil 1000 yıllık Türkün tarihini bilen yaşayan,yaşatan insanlar olarak yetiştirin.Zararın neresinden dönerseniz kardır.
  • Süleyman DeğirmenciSüleyman Değirmenci52 dk önce
    Herkes chp. Hdp. saadet.iyi parti vesaire imamoğlunu destekledi diye konuşuyor. Süleymancıları hesaba katmıyor. Son birkaç seçimdir chp ye destek verdiklerine yakinen şahidim. Şöyle ki:Tanıdığım bir hanım hoca var bu hoca kılıklı kadın seçimden önce ev gezmeleri yapıp açıkça chp'ye oy istedi. Neymiş Sayın Erdoğan çok şimarmış egoist olmuşbuna ders vermek gerekiyormuş falan filan.Daha neler söylemek istedide Allahtan benim hanım onu evden defetti... Hiç kimse bu Süleymancıların gerçek yüzünü neden görmek istemiyor acaba?
  • AloooAlooo54 dk önce
    Bu istanbul kabineyi değil 2023 başkani bile değìştirir.fetòcùpkkip atatùrk partisi el ele bunlar..ben korktum.kimin ne olduğu bellu değil.
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu54 dk önce
    Eleştirilerin duyulmayacağından emin olun. Dinlermiş gibi yapıyorlar dinlemiyorlar. Duyuyormuş gibi yapıp duymuyorlar. Hizmet etmiyorlar sadece hizmet ediyormuş gibi yapıyorlar. Hizmet yoksa HEZİMET vardır.
  • Erdogan hayrani Erdogan hayrani 55 dk önce
    Ben her secimde AKPye or verdim ama bu sefer oyum CHPye gitti. Nedeni: SuriyelilerAKP Suriyelileri geri göndermesse daha cok secim kaybeder.
  • Haktan VazgeçmezHaktan Vazgeçmez59 dk önce
    28 Şubat ı yaşayanlar daha beterini insanları kararname ile Haksız, hukuksuz ve Adaletsizce işten atarak dindar memura yaşattı. Allah iki cihanda onların müstehakını verecek inşallah.
  • uyan AKPuyan AKP1 sa önce
    RTE NİN KARISI SIFIR ATIK PROJESİ BAŞKANI. NAYLON POŞET 25 KURUŞLUK PARTİ DURUMUNDA AKP. KIZI DANIŞMAN. DAMATI BAKAN NEDİR BU YAHU AİLE ŞİRKETİ GİBİ OLMUŞLAR. KIZINA AYRI DÜNYA MAAŞ KARISINA AYRI DÜNYA MAAŞ. BALIK BAŞTAN KOKARMIŞ. ÖNCE TAYYİP NE OLDUM DEMEYİP KENDİSİNE VE AİLESİNE ÇEKİ DÜZEN VERMESİ GEREKİR.2000 SENESİNDEN SONRA EMEKLİ OLANLARIN İNTİBAK HAKLARI VERİLMELİDİR. NAFAKA MAĞDURLARININ SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ YENİ KANUNLAR YAPILMALIDIR. NAYLON POŞET ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ALTINDA ALINAN 25 KURUŞ ACİLEN İPTAL EDİLMELİ , BU KANUNU ORTAYA SÜREN VE KANUNLAŞMADA EMEĞİ GEÇEN HAİN PARTİDEN ATILMALIDIR.ZATEN ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ALIYORSUN. KÜÇÜK ESNAFA VERGİ VE CEZA BASKISI DERHAL SONA ERDİRİLMELİ , EĞER VERGİ ALINACAKSA BÜYÜK HOLDİNGLER DENETLENMELİDİR. TABİİ SIKIYORSA ÇÜNKÜ UCU BÜYÜK PATRONLARA DAYANIYOR. ALÇAK EŞEĞE BİNEN ÇOK OLUR. MİLLETİN İÇKİSİNE SİGARASINA SEYRETTİĞİ SEXÜEL FİLİMLERİNE KISACASI ÖZEL HAYATLARINA KARIŞILMAMALIDIR. KARIŞIRSAN NETİCEYİ GÖRÜRSÜN BÖYLE. İTİBAR ANLIK MESELEDİR 40 YILDA KAZANIR 1 SANİYEDE KAYBEDERSİN. KAYBETTİKTEN SONRA AĞZINLA KUŞ TUTSAN HAVADIR. MHP İLE ÇIKARTILACAK RAHŞAN AFFIYLA SERBEST BIRAKILACAK HAPÇISI , HIRSIZI , GASPÇISI , ÇETESİ , UYUŞTUREUCU SATICISI VESAİRESİ KANUNUNDAN SÜRATLE VAZ GEÇİLMELİDİR. ZATEN ŞU AN PAMK İPLİĞİNDEDİR AKP KOPTU KOPACAK , KOPTUMU İŞ BİTTİ DEMEKTİR.
  • cihadcihad1 sa önce
    ben yenilikçi bi parti görmek istiyorum mesela şunu diyebilirim belediye seçimleri hala neden yapılıyo valilikler bunu yapmaya müsait değilmi iki suriyeli meselesi bu insanları alıp getiriyosunuz kim olduğunu biliyomusunuz içlerinden polisler sokaklarımızda ayırıyolar insanlar kaç yıldır bıktık diyolar bende çok sorun yaşadım bunlarla bende bıktım gardaşım sekiz yıldır bu insanları besliyoruz gardaşım diyoruz şimdi emekliliği haketmiş insanlara yönelik bi yatırım yapılacağı yerde her zaman eleştiridir kırk milyar harcadık dersek gerçekten manidardır somalideki hastane gibi ihtiyaç olan yerlere gerekli tertibat yapılsın sevinirim lakin bu insanları aldınız bi politika yok hala ne olacak büyükşehirlerin oy azalması sırf bu yüzdendir üç mecliste terörist partisine müsamaha nasıl edilebiliyo vekiller bunu nasıl izah edecek ki ben bu meclis ve vekillerin idamı bırakın ne yasa çıkardıklarını merak ediyorum. Artık millete çoban seçimi bitsin bu nedir valilik kaymakamlık meclisin koordinesinde bu işi yapabilir milletin derdine derman olacak bir fikirdir bu ve bu topraklar için yapılması şarttır çünkü her gelen bir şeyi yıkıyo yeniden yaptım diyo yolsuzluk deniyo ceza alan göremiyoruz artık bu parti oyununu sokaklarımızdan çekin birde meclisin oturumlarına denk geliyorum maşallah yüzde doksan dolu dersem gözlerim yaşarız çok iyi çalışıyolar
  • Ergin YaşarErgin Yaşar1 sa önce
    Medya(Akit) istedi diye kabine mi değiştirecek.Kendi canı isteyince nasılsa değiştirir.1 yıldır söylüyorum.Bana dönmüşbu diyorlar.Dönmedik.Sadecetakip ediyoruz.Kör olmayanlar görüyor.Düşünmeden, görmeden şaklabanlık yapanların işine gelmiyor.Bu Bakanlar Kurulu ise 2023 gidilirse !!!! İnadın bedeli ödenir.
  • Adalet Adalet 1 sa önce
    Vallaha Adam cok ama cok dogru konustu aynen bu sorumlar var Beratan maliye bakani olursa benden cumhurbaskani olur. Yani ayle yapilanma yasaklanmali Bence en önde gelen sorumlar bunlar halk bunlari görüyor ve biliyor
  • uzman analistuzman analist1 sa önce
    önce ekonomiy bakacanız ..çöküş yansıma borsada .devleti temsil eden vakıf halk...halk bank amaerika sounları falan bi nebze ya vakıf .sen git kürtlerin aksuyu vakıfı teslim et sonra uuçcaz de. darmasdan vborsada hauhahahahaahua ..sonra ekonomi bakanı paketler powerpointler havalanmalar falan halktan uzak .kafasına göre eflasyon rakamları uydsurup fakir işçi emekklisi aç bırakmak .sonrada suryielielr beleş para yığma ..kendi halkını aç bırak suriyelielere teslim et.hauhauhauhaa sonra oy iste..halk uyandı ..babacan da geliyoooooooooo kaçınnnn hurrraaaa babacna geliyoooooo ..bu arada vakıfı izleyin ..babacna olsaydı bu vakıfın değeri en az 3 kat fazla olurdu piyasaya güven veriridi.bizim ekonomi bakanı vakıfı mafişledi piyasa izliyo hala uçuyoz diyo aşşaaa tabi mali piyasa vakıfa bakıyo .eknomi bakanıda mali piyasaalra uçuyozzz diyo aşşaaaa .hauhauhahahahaa kaçınnnnnnnnnn imam geliyooo hurraaaaaa .hauahauhahahau vakıfı izlemeye devam kinakit ailemzin kindatr kazetesi .
  • tanyeri17tanyeri171 sa önce
    bunlarda görevden alındıktanb sonra konuşuyorlar ama boş konuşıyorlar
  • YalçınYalçın1 sa önce
    Ak parti ideoljisi, dünya görüşü, hedefleri olan bir parti değil.. müteahit parti.. müteahitler de maketten daire satıp çarkı çevirirler.. bilmem anlatabildim mi?
  • bülentbülent1 sa önce
    neymiş mhp olursa reformlar olmazmış sizin yaptığınız reformları gördük mesela çözüm süreci!!!!!! sonucunda bir sürü şehit !!!cemaati devlete sızdırma önemli yerleri verme sonra kandırıldık aldatıldık..MHPYE KURBAN OLUN SİZ!!!
  • Ali Ali 1 sa önce
    Neden kaybetti açıkça söyleyelim, çünkü, Çaldılar.
  • AhmetAhmet1 sa önce
    İki üç tane bakanın il başkanın yer değiştirilmesi ya da istifa ettirilmesi ile bu işin düzeleceğini düşünmezler umarim. Ekonomi, adalet, kibir, vs cok önemli konular.Bunlar halledilmeden işler düzelmez

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