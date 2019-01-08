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AK Parti MYK'sı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası açıklamalarda bulundu.

08 Ocak 2019 Salı 18:17
AK Parti MYK'sı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Çelik'in açıklamalarından önemli başlıklar;

- Miting tarihleriyle ilgili Genel Başkanımız sahaya inmiş durumda. Bu hafta sonu da bazı illere gidecek ve adayları açıklayacak.

- Manifestoyu 31 Ocak Perşembe günü kapalı spor salonunda yapacağız. Cumhurbaşkanımız o gün çok önemli bir manifesto açıklayacak.

- MHP ile ortak miting konusuna pozitif bakıyoruz ancak takdir genel başkanlarda.

- TÜİK'in yaptığı işlerde, kullandığı metodlarda uluslararası standartlardan bir sapma ya da bir gerileme yoktur. Tam tersine yüksek standartta iş yapmaktadır.

- (Enflasyon rakamları) AK Parti'nin 16 yıllık ortalamasına baktığınızda 9,54'tür. Yani tek rakamdır, 10'un altındadır. Önceki 14 yılın ortalaması ise yaklaşık 70,3 civarındadır.

- CHP liderinin verdiği rakamlar doğru değil.

- (Kulüplerin borçlarının yapılandırılması) Bir borç silme yoktur, iki yapılandırma vardır. Bu futbol hayatımıza olumlu büyük bir katkı sağlayacaktır. Çiftçinin hayatına da bir eksiklik ya da olumsuz bir söz konusu değildir.

- ABD'nin 'müttefik' denilince aklına ilk olarak Türkiye'nin gelmesi gerekmektedir.

- Kürtlerin zor günlerde hamisi Türkiye'dir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgedeki Kürtlerin de Arapların da Türkmenlerin de dostudur. Tarih göstermiştir ki çoğu zaman bu halkların tek dostu Türkiye'dir

- Türkiye Cumhuriyeti Devletine 'Kürtlere dokunmayın' diyen kim varsa, aynaya baksınlar, Kürtlere yaptıkları zulmü hatırlasınlar.

- Esas mesele Suriye'de yaşayan herkes için hayırlı ve iyi bir gelecek olması için buranın terör örgütlerinden ayrılması gerekiyor. DEAŞ neyse PKK oldur, PKK ne ise YPG/PYD odur. Bu iş pazarlığa tabi değildir, bir gece ansızın oraya gidebiliriz. Tabii ki bu konuda müttefikleri yanında görmek istemektedir. Onların bilgisi dahilinde yapacaktır. Türkiye olmasaydı DEAŞ'a karşı başarılı mücadele sözkonusu değildir. Türkiye'nin başarısı kavram oyunlarına müsait değildir. Bizim mahallede dosta dost, düşmana düşman derler.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 18:17
  1. PKK
  2. Suriye
  3. YPG/PYD
  4. Enflasyon
  5. AK Parti
  6. Ömer Çelik

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc20 dk önce
    bırakın mitingi poşet yasası gibi düzeltilmesi gereken bir sürü ıvır zıvır yasalar var onları düzeltin. yoksa bu 31 martta nalları toplarsınız benden söylemesi.

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