AK Parti MYK'da devir teslim töreni gerçekleşti

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilen Lütfi Elvan, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Cevdet Yılmaz'dan 2,5 yıl önce Kalkınma Bakanlığı'nı devraldığını, bugün de kendisinden Ekonomi İşleri Genel Başkanlığı'nı devralmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirtti.

Elvan, ülke ve millet için çalıştıklarını ve dayanışma ruhu içinde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son günlerde ülkemize, milletimize ve devletimize yönelik ekonomi üzerinden bir saldırı gerçekleştirildiğine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. 17 yıllık iktidarımız döneminde çok büyük engellerle karşı karşıya kaldık. Bunların her birini teker teker aştık. Yeri geldi muhtıra verdiler, yeri geldi darbe girişiminde bulundular, yeri geldi insanları birbirine düşürmeye çalıştılar ama hiçbirinde başarılı olamadılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, dirayeti, kararlılığı, milletimizin birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, partimize destekleri sayesinde ülkemiz büyük bir noktaya geldi. Türkiye 16 yıl önceki ülke değil artık."

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve tüm sıkıntıları bertaraf edeceğini belirterek, hiç kimsenin tereddüt yaşamaması gerektiğine işaret eden Elvan, vatandaşların Kurban Bayramı'nı da kutlayarak, herkesin trafik kurallarına uymasını ve dikkatli olmasını istedi.

Görevi Lütfi Elvan'a devreden Cevdet Yılmaz da dün AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin partiye yakışır bir şekilde gerçekleştirildiğini ve kuruluş yıl dönümünün de bir anlamda kutlandığını kaydetti.

"Kongre ile partimiz yenilenme ve dinamizm ile çalışmalarını devam ettirecek." diyen Yılmaz, kongrenin Türkiye, bölge coğrafyası ve bütün insanlık için hayırlı olması dileğinde bulunarak, milletten aldıkları güçle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

AK Parti'nin yerel seçimler için çalışmaya başladığını belirten Cevdet Yılmaz, "Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılar orta ve uzun vadede hedeflerimizden en küçük bir sapma getirmeyecek. Dün, 'Millet bir, hedef bir' şiarımızı ortaya koyduk. Bir yandan geçmişimizi, hedeflerimizi, köklü tarihimizi sahipleniyoruz, diğer taraftan da gelecek odaklı bir parti olarak misyonumuzu devam ettiriyoruz." ifadesini kullandı.

"İSTİHDAMIN KUVVETLENDİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığına getirilen Fatma Betül Sayan Kaya ise görevini Öznur Çalık'tan devraldı.

Kaya, Sosyal Politikalar Başkanlığı görevini en iyi şekilde yürütmek için çalışacağını belirtti.

Sosyal politikalar alanında çığır açmış güçlü bir hükümet olduklarını, AK Parti'nin sosyal devlet anlayışını daha da geliştireceklerini aktaran Kaya, "Her evde bir çalışan olacak şekilde sosyal yardımların, istihdamın kuvvetlendirilmesi noktasında parti olarak üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

Öznur Çalık da görevini yaparken çok çalıştığını ifade ederek, kendilerine bu görevleri layık gören Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"Malatya'da okuma yazma bilmeyen bir annenin ve ilkokul mezunu bir babanın 7 çocuğundan bir tanesiyim. Bu makamlar hiç hayalimizde olmayan makamlardı. Tayyip Erdoğan bize bu makamları tattırdı. Makamlarımızın hakkını vermek için çok mücadele ettik. İnşallah layıkıyla görevlerimizi yapmışızdır." diyen Çalık, Kaya'ya görevinde başarılar diledi.

“ADALET VE HAKKIN ÜZERİNE KURULMUŞ HER ÇALIŞMANIN TOPLUMDA DEĞERİ VAR”

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığına getirilen Leyla Şahin Usta görevini Ravza Kavakcı'dan devraldı.

Leyla Şahin Usta, Başkan Erdoğan'a kendisini bu göreve layık görmesi dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Şahin, "Bu ülke, vatan, millet için, mazlum coğrafyanın umudu olan Türkiye için en iyi hizmeti yapmaya çalışacağız. 'İnsan hakları' denilince geniş bir kavramdan bahsettiğimizi hepimiz biliyoruz. Ama partimizin adı, 'Adalet ve Kalkınma Partisi'. Adalet ve hakkın üzerine kurulmuş her çalışmanın toplumda bir değerinin ve karşılığının olduğunu görerek çalışıyoruz."diye konuştu.

Görevini Usta'ya devreden Kavakcı, ekip olarak gece gündüz Başkan Erdoğan'ın hızına yetişmek için uğraştıklarını ve bu şekilde de çalışmaya devam edeceklerini anlattı.

Kavakcı, Bu görevi en güzel şekilde yapacağına inandığı Leyla Şahin Usta'ya görevi devretmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Partinin Genel Başkan Yardımcısı olmak ile sandık sorumlusu olmak arasında hiç fark yok. Genel Başkanımız bize ne vazife verirse onu yaparız." dedi.

Kavakcı ve Usta konuşmalarının ardından, birbirlerine çiçek takdim etti.