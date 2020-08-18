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Aktüel AK Parti MYK toplandı
Aktüel

AK Parti MYK toplandı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 19:31:38 -
AK Parti MYK toplandı

ANKARA (AA) - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 19.25'te başladı.

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