  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Parti MYK listesindeki isimler ve görevleri
Siyaset

AK Parti MYK listesindeki isimler ve görevleri

AK Parti MYK üyeleri ve görevleri açıklandı! AK Parti MKYK listesinde kimler var 2021? İşte AK Parti MYK listesindeki isimler ve görevleri...

Yeniakit Publisher
2021-03-24 23:09:00 -
AK Parti MYK listesindeki isimler ve görevleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini seçti. Listede sürpriz isimler yer aldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası AK Parti MYK listesini kamuoyuyla paylaştı.

AK Parti MYK listesindeki isimler ve görevleri

1. Recep Tayyip Erdoğan – Genel Başkan
2. Binali Yıldırım – Genel Başkanvekili
3. Numan Kurtulmuş- Genel Başkanvekili
4. Hayati Yazıcı – Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı
5. Erkan Kandemir – Teşkilat Başkanı
6. Ali İhsan Yavuz – Seçim İşleri Başkanı
7. Hamza Dağ – Tanıtım ve Medya Başkanı
8. Efkan Ala – Dış İlişkiler Başkanı
9. Jülide Sarıeroğlu – Sosyal Politikalar
10. Özlem Zengin – Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Başkanı
11. Mehmet Özhaseki - Yerel Yönetimler Başkanı
12. Nurettin Canikli – Ekonomi İşleri Başkanı
13. Vedat Demiröz – Mali ve İdari İşler Başkanı
14. Mustafa Şen – Ar-Ge ve Eğitim Başkanı
15. Leyla Şahin Usta – İnsan Hakları Başkanı
16. Ömer İleri - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı
17. Çiğdem Karaaslan – Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı
18. Fatih Şahin – Genel Sekreter
19. Ömer Çelik – Parti Sözcüsü
20. M. Naci Bostancı – TBMM Grup Başkanı
21. Mahir Ünal – TBMM Grup Başkanvekili
22. Mustafa Elitaş – TBMM Grup Başkanvekili
23. Bülent Turan - TBMM Grup Başkanvekili
24. M. Emin Akbaşoğlu - TBMM Grup Başkanvekili
25. Cahit Özkan – TBMM Grup Başkanvekili
26. Ayşe Keşir – Kadın Kolları Başkanı
27. Eyüp Kadir İnan –Gençlik Kolları Başkanı

Kabine değişikliği ne zaman olacak? Hangi bakanlar değişecek?
Kabine değişikliği ne zaman olacak? Hangi bakanlar değişecek?

Gündem

Kabine değişikliği ne zaman olacak? Hangi bakanlar değişecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız bankasından dolar hamlesi! 6,20'den...
Ekonomi

Fransız bankasından dolar hamlesi! 6,20'den...

Fransa merkezli Societe Generale, 2021 yıl sonu dolar kuru tahminini 6,20'den 9,30'a yükseltti.
Libya’daki gelişmeyi dünyaya duyurdular! Suikast sonucu öldürüldü
Dünya

Libya’daki gelişmeyi dünyaya duyurdular! Suikast sonucu öldürüldü

UCM'nin savaş suçlusu ilan ettiği Hafter'e bağlı milis komutanı Verfelli, uğradığı suikast sonucu öldürüldü.
Başkan Erdoğan’dan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde kritik açıklamalar
Siyaset

Başkan Erdoğan’dan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde kritik açıklamalar

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 2023 hedefleri, 2053 vizyonu ve 2071 ideallerine ilişkin çarpı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay