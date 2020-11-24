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Siyaset AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplandı
Siyaset

AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplandı

AK Parti MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan lideliğinde AK Parti Genel Merkezinde başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:59:00 -
AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.40'ta başladı.

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AK Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) ekonomi, hukuk ve demokrasi reformları ele alınacak.

AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak MKYK'da Erdoğan, toplantıda hem ekonomi politikalarını tahkim edecek hem demokrasinin ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek hem de günlük hayatta rahatlamaya yol açacak hazırlıkları kurmaylarıyla değerlendirecek.

AK Parti'de ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen illerdeki kongre süreci de tüm detaylarıyla masaya yatırılacak. Bu kapsamda artan vaka sayısı nedeniyle ertelenen büyükşehir ve il kongrelerinin salgının durumuna göre önümüzdeki yıl yapılması planlanıyor.

 

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