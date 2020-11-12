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Siyaset AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı görevinden istifa etti
Siyaset

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı görevinden istifa etti

Görevinden istifa ettiğini duyuran AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, "Liderim Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve partimin daima hizmetinde olacağım.” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 01:18:00 -
AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı görevinden istifa etti

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını Twitter'dan duyurdu

AK Parti İl Başkanlığı görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Yaktı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“AK Partimizde şimdiye kadar verilen tüm görevleri layıkıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bugünde Genel Merkezimizle yapılan istişareler doğrultusunda Muş İl Başkanlığı görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Liderim Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve partimin daima hizmetinde olacağım.”

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