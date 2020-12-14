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Gündem AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Gündem

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir'in koronavirüs testi pozitif çıktı

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 15:04:00 -
AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir'in koronavirüs testi pozitif çıktı

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Milletvekili Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'de bütçe görüşmelerinin devam ettiği sırada yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Genel durumunun iyi olduğunu ve evde izole durumda bulunduğunu kaydeden Demir, "Bu süreçte sizlerden gelecek telefonlara yanıt veremeyeceğim. Mümkün oldukça yazılı mesajla iletişim kurmanızı rica ediyorum. Sizlerden dua bekliyor, hepinize sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

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