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AK Parti Muğla ilçeleri belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Muğla belediye başkan adayı açıklandı mı? AK Parti Bodrum belediye başkan adayı, AK Parti Dalaman belediye başkan adayı, AK Parti Datça belediye başkan adayı, Fethiye AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Köyceğiz belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? İşte AK Parti Muğla belediye başkan adayları 2019.

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:13
AK Parti Muğla ilçeleri belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Muğla belediye başkan adayı açıklandı mı? AK Parti Bodrum belediye başkan adayı, AK Parti Dalaman belediye başkan adayı, AK Parti Datça belediye başkan adayı, Fethiye AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Köyceğiz belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? İşte AK Parti Muğla belediye başkan adayları 2019.

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları merak ediliyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları sona ermesiyle birlikte şimdi gözler AK Parti’nin 31 Mart 2019 belediye başkanlık seçimleri için adaylarına çevrildi. Peki AK Parti belediye başkan adayları ne zaman belli olacak? AK Parti belediye başkan aday isimleri kimler? AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye belediye başkan adayı kim oldu? 

AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki AK Parti kurmayları 2019 yerel seçimlerde gösterilecek belediye başkan adaylarını belirlemek için ince eleyip sıkı dokuyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları 16 Kasım Cuma itibariyle sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 74 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı ve AK Parti Muğla ilçe belediye başkan adayları ise henüz açıklanmadı.

2014 Muğla yerel seçim sonuçları

CHP adayı Osman Gürün % 49

AK Parti adayı Mansur Harmandar % 28

MHP adayı Mehmet Erdoğan % 18

Bodrum 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 50

MHP % 36

AK Parti % 8

HDP % 3

Dalaman 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 32

AK Parti % 32

MHP % 32

HDP % 1

Datça 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 46

AK Parti % 35

MHP % 13

HDP % 2

Fethiye 2014 yerel seçim sonuçları

DP % 33

CHP % 28

AK parti % 27

MHP % 7

CHP Muğla belediye başkan adayları

 

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 10:13
  1. AK Parti Muğla ilçeleri belediye başkan adayları 2019
  2. AK Parti Bodrum belediye başkan adayı
  3. AK Parti Dalaman belediye başkan adayı
  4. AK Parti Datça belediye başkan adayı
  5. Fethiye AK Parti belediye başkan adayı
  6. AK Parti Köyceğiz belediye başkan adayı

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