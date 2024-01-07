  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Talas'ta karar verildi: Tam 5 yılda o ilimizde 214 örnek proje hayata geçirildi! Projesinin detayını resmen açıkladı

CHP eski Gençlik Kolları Başkanından İmamoğlu'na yaylım ateşi! Bomba itiraf: Talimat aldım

Türkiye'nin ilk astronotu, uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Türkiye için resmi çağrı işareti ile iletişim kuracak, tahsis edildi

Bunlardaki tam Yahudi taktiği! Biz öldükten sonra o masalları anlatırsın, Altaylı!

Cübbeli- Enginyurt polemiği... Gökçek de katıldı

Faruk Beşer'den kötü haber... Oğlu açıkladı

İstanbul için hesap değişti! Orhan Şen'den yeni kar tahmini!

Bu hafta altın ve dolarda yatırımcısı için her kapısı yüzünü güldürdü! Yatırım aracı: Haftanın en çok ne kazandırdı, belli oldu

FETÖ projesini devraldı!

Padişah 5. Murad’ın torunu Gazeteci-Yazar Kenize Murad: İsrail bir manipülasyon devletidir
Biyografi AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın kimdir?
Biyografi

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın kimdir?

Yeniakit Publisher
2024-01-07 15:20:00 -
AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın kimdir?

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın kimdir? Aydın Ayaydın kimdir, kaç, yaşında?

1951, Mardin Derik doğumlu olan Ayaydın, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunudur. 1977 yılında Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisi’nde iktisat asistanı, 1978 İTİA İşletme Yüksek Okulu ve İTİA Ekonomi Fakültesinde asistan olarak görev yapmıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1983 yılında ekonomi yüksek lisansı ve 1985 yılında ekonomi doktoru olmuştur. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünde 1986 yılında yardımcı doçent, 1988 yılında doçent ve 1993 yılında ekonometri profesörü unvanlarını almıştır.

Takvim, Sabah ve Vatan Gazetelerinde ekonomi, siyaset ve güncel konularda köşe yazıları yazmış olup, bugüne kadar 12 bilimsel kitabı ve yüzlerce makalesi yayınlanmıştır. Basın Konseyi Temsilciler Kurulu Üyeliği, Beşiktaş Asbaşkanlığı ve Basın Sözcülüğü de yapan Ayaydın evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23