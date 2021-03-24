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Siyaset AK Parti MKYK’da kim geldi, kim gitti? İşte o isimler
Siyaset

AK Parti MKYK’da kim geldi, kim gitti? İşte o isimler

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi sonrası mevcut yönetimde olan ve olmayan isimler belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 16:54:00 - 2021-03-24 17:00:54
AK Parti MKYK’da kim geldi, kim gitti? İşte o isimler

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi yapıldı. Mevcut yönetimde olan ve olmayan isimler kesinleşti.

AK Parti’de Mevcut Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda yer alan ancak yeni listede yer almayan isimler:

Ahmet Arslan

Ahmet Sorgun

Ahmet Tan

Cevdet Yılmaz

Erol Kaya

Eyüp Özsoy

Gökçen Özdoğan Enç

Harun Karacan

Hatice Kübra Öztürk Gökkaya

Hatice Merve Tatar

İffet Polat

Lütfi Elvan

Mahir Ünal

Mehmet Akif Kalaycı

Metin Yavuz

Mustafa Ataş

Mahmut Atilla Kaya

Osman Nuri Gülaçar

Tuğba Işık Ercan

Yavuz Subaşı

Zehra Taşkesenlioğlu

Mevcut yönetimde olmayan ancak yeni MKYK listesinde yer alan isimler şöyle:

Abdurrahim Fırat

Abdurrahman Kurt

Ahmet Büyükgümüş

Ahmet Gündoğdu

Alaattin Parlak

Ayşe Böhürler

Bayram Şenocak

Behiye Eker

Bekir Bozdağ

Belgin Uygur

Binali Yıldırım

Burhan Kayatürk

Burhan Sakallı

Cem Şahin

Cüneyt Yüksel

Emre Ete

Fatma Güldemet Sarı

Haluk İpek

Hasan Sert

İsa Sinan Göktaş

İsmail Cenk Dilberoğlu

Lütfiye Selva Çam

Mehmet Ali Zengin

Mehmet Kasım Gülpınar

Mehmet Nil Hıdır

Menderes Türel

Metin Külünk

Metin Tarhan

Mustafa Şen

Mücahit Birinci

Nurcan Dalbudak

Ömer İleri

Özlem Zengin

Resul Kurt

Seda Sarıbaş

Seven Sıvacıoğlu

Sevgi Yiğit

Sumru Altuğ

Sunay Karamık

Şamil Tayyar

Şaziye Gündüz

Şebnem Koçakelçi

Tahir Akyürek

Tuba Vural Çokal

Türk İslam Karakoç

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