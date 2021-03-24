AK Parti MKYK’da kim geldi, kim gitti? İşte o isimler
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi sonrası mevcut yönetimde olan ve olmayan isimler belli oldu.
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi yapıldı. Mevcut yönetimde olan ve olmayan isimler kesinleşti.
AK Parti’de Mevcut Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda yer alan ancak yeni listede yer almayan isimler:
Ahmet Arslan
Ahmet Sorgun
Ahmet Tan
Cevdet Yılmaz
Erol Kaya
Eyüp Özsoy
Gökçen Özdoğan Enç
Harun Karacan
Hatice Kübra Öztürk Gökkaya
Hatice Merve Tatar
İffet Polat
Lütfi Elvan
Mahir Ünal
Mehmet Akif Kalaycı
Metin Yavuz
Mustafa Ataş
Mahmut Atilla Kaya
Osman Nuri Gülaçar
Tuğba Işık Ercan
Yavuz Subaşı
Zehra Taşkesenlioğlu
Mevcut yönetimde olmayan ancak yeni MKYK listesinde yer alan isimler şöyle:
Abdurrahim Fırat
Abdurrahman Kurt
Ahmet Büyükgümüş
Ahmet Gündoğdu
Alaattin Parlak
Ayşe Böhürler
Bayram Şenocak
Behiye Eker
Bekir Bozdağ
Belgin Uygur
Binali Yıldırım
Burhan Kayatürk
Burhan Sakallı
Cem Şahin
Cüneyt Yüksel
Emre Ete
Fatma Güldemet Sarı
Haluk İpek
Hasan Sert
İsa Sinan Göktaş
İsmail Cenk Dilberoğlu
Lütfiye Selva Çam
Mehmet Ali Zengin
Mehmet Kasım Gülpınar
Mehmet Nil Hıdır
Menderes Türel
Metin Külünk
Metin Tarhan
Mustafa Şen
Mücahit Birinci
Nurcan Dalbudak
Ömer İleri
Özlem Zengin
Resul Kurt
Seda Sarıbaş
Seven Sıvacıoğlu
Sevgi Yiğit
Sumru Altuğ
Sunay Karamık
Şamil Tayyar
Şaziye Gündüz
Şebnem Koçakelçi
Tahir Akyürek
Tuba Vural Çokal
Türk İslam Karakoç