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Siyaset AK Parti MKYK Üyesi Kurt'tan çarpıcı açıklama: Krizler ne kadar büyük olursa sıçramalar da o kadar büyük olur
Siyaset

AK Parti MKYK Üyesi Kurt'tan çarpıcı açıklama: Krizler ne kadar büyük olursa sıçramalar da o kadar büyük olur

Ekonomideki dalgalanmalara ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, "Bizim ekonomide bildiğimiz bir kural daha vardır; bu kriziler ne kadar derin olursa, sıçramalar da o kadar büyük olur." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 16:38:00 -
AK Parti MKYK Üyesi Kurt'tan çarpıcı açıklama: Krizler ne kadar büyük olursa sıçramalar da o kadar büyük olur

AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, katıldığı Youtube kanalında dövüz kurunda yaşanan hareketlilikle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Bizim ekonomide bildiğimiz bir kural daha vardır; bu kriziler ne kadar derin olursa, sıçramalar da o kadar büyük olur." ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, Haberler.com'un Youtube kanalında Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un sorularını yanıtladı. Kurt, gündeme ve ekonomideki dalgalanmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu millet beklentilerinin AK Parti ile karşılanacağını biliyor"

Vatandaşın beklentilerinin ekonomik dalgalanmalarla da ilgili olduğunu belirten Kurt, "Tabii bu süreçte yaşadığımız bir ekonomik dalgalanma söz konusu. Bu dalgalanmanın da bu parametrelerle ilgili son tahlillerini sahada görmek gerekiyor ama ben kendim sahada ne görüyorum diye sorarsanız; bu milletin AK Parti'den tam olarak beklediği şeyler şu an ulaşmış değil; ama bunun da ancak AK Parti ile olabileceğini biliyor ve AK Parti'nin bu performansla ve umutla, güçlü bir şekilde 'Ben sahadayım' demesini bekliyor. Bu anlamda da kısmen bizim eksiklerimiz olmakla beraber kısmen de uluslararası bir karalama kampanyasının bu süreci demoralize ettiğini söylemek mümkün.

Mesela insanlar pandeminin dünyadaki ekonomik daralmayla ilgilisi sanki sadece Türkiye'de yaşanıyormuş gibi bir imajla insanlarımıza sunulabiliyor. Bu insanlarımız da bir zaman tereddüt haline düşebiliyor. Ama pandeminin dünyada gerçekte yarattığı ekonomik dalgalanmaları, ekonomisi dünyanın dev ülkeleri arasında olan Almanya'yı, Fransa'yı, Hollanda'yı, Amerika'yı etkilediği şekilleri biz yavaş yavaş açıkladıkça insanlar bunu ayrıştırabiliyor; evet bunun bir kaçınılmaz boyutu var, bir de bizim bunun içinde düzeltebileceğimiz boyutu var." ifadelerini kullandı.

"Krizler ne kadar büyük olursa sıçramalar da o kadar büyük olur"

Türkiye'nin canlı bir ekonomiye sahip olduğunun altını çizen Abdurrahman Kurt, "Bu düzeltebileceğimiz boyutu inşallah ele almak durumundayız. Bu boyutuyla da Türkiye çok umutlu olduğum bir noktada onu söyleyeyim size. Afrika ile ilişkilerimizden tutun, Akdeniz'deki petrol aramalarımızdan tutun, özelikle yüzde 95'i sanayi ihracatı olan ihracat hacmimizin 220 milyarları buluşundan tutun, istihdam kapasitesindeki artıştan tutun, hiçbir yatırımızın şu ana kadar yarım kalmayaşından ve hızla devam edişinden tutun reel bütün ekonomik veriler Türkiye'nin ne kadar canlı bir ekonomiye sahip olduğunu gösteriyor ama dolardaki bu aşırı dalgalanma özellikle ilk etapta orta gelirliyi, sabit gelirliyi ve dar gelirliyi kötü etkileyen bir efekt ve etki oluşturuyor.

Bunu da inşallah hükümetimiz gördükçe tedbirlerini geliştirerek aşacağımızı düşünüyorum. Ben şundan çok eminim; 2023 seçimlerine giderken bu anlamda Türkiye çok güçlü geçecek. Bizim ekonomide bildiğimiz bir kural daha vardır; bu krizler ne kadar derin olursa, sıçramalar da o kadar büyük olur." dedi.

 

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