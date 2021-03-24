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Siyaset AK Parti MKYK listesine giremeyenler kimler oldu? Kim AK Parti MKYK üye listesine giremedi?
Siyaset

AK Parti MKYK listesine giremeyenler kimler oldu? Kim AK Parti MKYK üye listesine giremedi?

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde 2023 seçlerine partiyi hazırlayacak ekip damgasını vurdu. AK Parti’nin 50 kişilik MKYK üyesi 15 kişi daha artırılarak 75’e yükseltildi. AK Parti ‘bin yeni MKYK listesinde eski Başbakan Binali Yıldırım, Mustafa Şen, Metin Külünk, Şamil Tayyar gibi isimler yer alırken, Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın yer almaması dikkatlerde kaçmadı. Peki AK Parti MKYK listesine giremeyenler kimler oldu? Kim AK Parti MKYK üye listesine giremedi?

Yeniakit Publisher
2021-03-24 14:55:00 - 2021-03-24 14:55:43
AK Parti MKYK listesine giremeyenler kimler oldu? Kim AK Parti MKYK üye listesine giremedi?

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeni yönetim belirlendi. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Ak Parti'yi 2023 seçimlerine hazırlayacak olan yeni parti yönetiminde önemli isimler yer aldı. Partinin 75 kişilik MKYK asil üyeleri arasında genç partililerin yanı sıra tecrübeli isimler de dikkat çekti.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi öncesi 50 kişilik MKYK’ın üye sayısı 75'e yükseltildi. Yeni Merkez Karar ve Yürütme Kurulu için adaylar da belli oldu. Mevcut MKYK’daki 21 isim çizik yedi.

AK Parti MKYK üyesi yeni listede yer almayan isimler hangileri?

Ahmet Arslan (Kars Milletvekili)

Ahmet Sorgun (Konya Milletvekili)

Ahmet Tan (Kütahya Milletvekili)

Cevdet Yılmaz (Bingöl Milletvekili)

Erol Kaya (İstanbul Milletvekili)

Eyüp Özsoy (İstanbul Milletvekili)

Gökçen Özdoğan Enç (Antalya eski milletvekili)

Harun Karacan (Eskişehir Milletvekili)

Hatice Kübra Öztürk Gökkaya

Hatice Merve Tatar

İffet Polat (İstanbul Milletvekili)

Lütfi Elvan (Hazine ve Maliye Bakanı)

Mahir Ünal (AK Parti Genel Başkan Yardımcısı)

Mehmet Akif Kalaycı (AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı)

Metin Yavuz (Aydın Milletvekili)

Mustafa Ataş (İstanbul Milletvekili)

Mahmut Atilla Kaya (İzmir Milletvekili)

Osman Nuri Gülaçar (Van Milletvekili)

Tuğba Işık Ercan

Yavuz Subaşı (Balıkesir Milletvekili)

Zehra Taşkesenlioğlu Ban (Erzurum Milletvekili)

AK Parti MKYK listesine giren isimler (AK Parti MKYK üyesi listesi)

Yeni yönetimde Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Bekir Bozdağ, Efkan Ala, Fatma Betül Sayan Kaya, Hayati Yazıcı, Jülide Sarıeroğlu, Nurettin Canikli, Bülent Tüfenkçi, Mehmet Özhaseki, Ömer Çelik gibi bakanlık yapmış isimler de yer aldı. İşte AK Parti MKYK listesi;

Abdurrahim Fırat

Abdurrahman Kurt

Ahmet Büyükgümüş

Ahmet Gündoğdu

Ahmet Sami Ceylan

Alaattin Parlak

Ali İhsan Yavuz

Ayhan Salman

Ayşe Böhürler

Bayram Şenocak

Behiye Eker

Bekir Bozdağ

Belgin Uygur

Binali Yıldırım

Burhan Kayatürk

Burhan Sakallı

Bülent Tüfenkçi

Büşra Paker

Cem Şahin

Cüneyt Yüksel

Çiğdem Karaaslan

Derya Yanık

Efkan Ala

Emine Zeybek

Emre Ete

Erkan Kandemir

Fatih Şahin

Fatma Aksal

Fatma Betül Sayan Kaya

Fatma Güldemet Sarı

Hacı Bayram Türkoğlu

Haluk İpek

Hamza Dağ

Hasan Sert

Hayati Yazıcı

İbharim Halil Yıldız

İsa Sinan Göktaş

İsmail Cenk Dilberoğlu

Jülide Sarıeroğlu

Leyla Şahin Usta

Lütfiye Selva Çam

Mehmet Ali Zengin

Mehmet Kasım Gülpınar

Mehmet Nil Hıdır

Mehmet Özhaseki

Menderes Türel

Metin Bulut

Metin Külünk

Metin Tarhan

Murat Baybatur

Mustafa Köse

Mustafa Şen

Mustafa Yel

Mücahit Birinci

Numan Kurtulmuş

Nurcan Dalbudak

Nurettin Canikli

Orhan Miroğlu

Ömer Çelik

Ömer İleri

Özlem Zengin

Öznur Çalık

Resul Kurt

Seda Sarıbaş

Sevan Sıvacıoğlu

Sevgi Yiğit

Sumru Altuğ

Sunay Karamık

Şamil Tayyar

Şaziye Gündüz

Şebnem Koçakelçi

Tahir Akyürek

Tuba Vural Çokal

Türk İslam Karakoç

Vedat Demiröz

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