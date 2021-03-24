AK Parti MKYK listesine giremeyenler kimler oldu? Kim AK Parti MKYK üye listesine giremedi?
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde 2023 seçlerine partiyi hazırlayacak ekip damgasını vurdu. AK Parti’nin 50 kişilik MKYK üyesi 15 kişi daha artırılarak 75’e yükseltildi. AK Parti ‘bin yeni MKYK listesinde eski Başbakan Binali Yıldırım, Mustafa Şen, Metin Külünk, Şamil Tayyar gibi isimler yer alırken, Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın yer almaması dikkatlerde kaçmadı. Peki AK Parti MKYK listesine giremeyenler kimler oldu? Kim AK Parti MKYK üye listesine giremedi?
AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeni yönetim belirlendi. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Ak Parti'yi 2023 seçimlerine hazırlayacak olan yeni parti yönetiminde önemli isimler yer aldı. Partinin 75 kişilik MKYK asil üyeleri arasında genç partililerin yanı sıra tecrübeli isimler de dikkat çekti.
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi öncesi 50 kişilik MKYK’ın üye sayısı 75'e yükseltildi. Yeni Merkez Karar ve Yürütme Kurulu için adaylar da belli oldu. Mevcut MKYK’daki 21 isim çizik yedi.
AK Parti MKYK üyesi yeni listede yer almayan isimler hangileri?
Ahmet Arslan (Kars Milletvekili)
Ahmet Sorgun (Konya Milletvekili)
Ahmet Tan (Kütahya Milletvekili)
Cevdet Yılmaz (Bingöl Milletvekili)
Erol Kaya (İstanbul Milletvekili)
Eyüp Özsoy (İstanbul Milletvekili)
Gökçen Özdoğan Enç (Antalya eski milletvekili)
Harun Karacan (Eskişehir Milletvekili)
Hatice Kübra Öztürk Gökkaya
Hatice Merve Tatar
İffet Polat (İstanbul Milletvekili)
Lütfi Elvan (Hazine ve Maliye Bakanı)
Mahir Ünal (AK Parti Genel Başkan Yardımcısı)
Mehmet Akif Kalaycı (AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı)
Metin Yavuz (Aydın Milletvekili)
Mustafa Ataş (İstanbul Milletvekili)
Mahmut Atilla Kaya (İzmir Milletvekili)
Osman Nuri Gülaçar (Van Milletvekili)
Tuğba Işık Ercan
Yavuz Subaşı (Balıkesir Milletvekili)
Zehra Taşkesenlioğlu Ban (Erzurum Milletvekili)
AK Parti MKYK listesine giren isimler (AK Parti MKYK üyesi listesi)
Yeni yönetimde Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Bekir Bozdağ, Efkan Ala, Fatma Betül Sayan Kaya, Hayati Yazıcı, Jülide Sarıeroğlu, Nurettin Canikli, Bülent Tüfenkçi, Mehmet Özhaseki, Ömer Çelik gibi bakanlık yapmış isimler de yer aldı. İşte AK Parti MKYK listesi;
Abdurrahim Fırat
Abdurrahman Kurt
Ahmet Büyükgümüş
Ahmet Gündoğdu
Ahmet Sami Ceylan
Alaattin Parlak
Ali İhsan Yavuz
Ayhan Salman
Ayşe Böhürler
Bayram Şenocak
Behiye Eker
Bekir Bozdağ
Belgin Uygur
Binali Yıldırım
Burhan Kayatürk
Burhan Sakallı
Bülent Tüfenkçi
Büşra Paker
Cem Şahin
Cüneyt Yüksel
Çiğdem Karaaslan
Derya Yanık
Efkan Ala
Emine Zeybek
Emre Ete
Erkan Kandemir
Fatih Şahin
Fatma Aksal
Fatma Betül Sayan Kaya
Fatma Güldemet Sarı
Hacı Bayram Türkoğlu
Haluk İpek
Hamza Dağ
Hasan Sert
Hayati Yazıcı
İbharim Halil Yıldız
İsa Sinan Göktaş
İsmail Cenk Dilberoğlu
Jülide Sarıeroğlu
Leyla Şahin Usta
Lütfiye Selva Çam
Mehmet Ali Zengin
Mehmet Kasım Gülpınar
Mehmet Nil Hıdır
Mehmet Özhaseki
Menderes Türel
Metin Bulut
Metin Külünk
Metin Tarhan
Murat Baybatur
Mustafa Köse
Mustafa Şen
Mustafa Yel
Mücahit Birinci
Numan Kurtulmuş
Nurcan Dalbudak
Nurettin Canikli
Orhan Miroğlu
Ömer Çelik
Ömer İleri
Özlem Zengin
Öznur Çalık
Resul Kurt
Seda Sarıbaş
Sevan Sıvacıoğlu
Sevgi Yiğit
Sumru Altuğ
Sunay Karamık
Şamil Tayyar
Şaziye Gündüz
Şebnem Koçakelçi
Tahir Akyürek
Tuba Vural Çokal
Türk İslam Karakoç
Vedat Demiröz
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