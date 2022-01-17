Ak Parti milletvekilinden CHP'li isme flaş tepki: 'İngiliz büyükelçisinin beygiri'ni hatırlattı
Kendi partisinin HDP ile kol kola girip siyasi çıkarları uğruna teröristlerle iş birliği yaptığını unutan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti hükümetine karşı yaptığı mesnetsiz paylaşıma AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı cevap verdi.
YENİ AKİT / ANKARA
Kendi partisinin HDP ile kol kola girip siyasi çıkarları uğruna teröristlerle iş birliği yaptığını unutan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un sosyal medya hesabı üzerinden, “Saraydakilere sesleniyorum, siyasi ikbaliniz uğruna teröristlerle bir araya gelirseniz karşınızda Kuva-yi Milliyecileri bulursunuz! TÜRKİYE SAHİPSİZ DEĞİLDİR!” ifadelerine AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “Abdülhamid'in indirilmesindeki desteği dolayısıyla, Sirkeci tren garı önünde, Londra'dan gelen İngiliz büyükelçisini bekleyen arabadaki beygirleri söküp koşuma giren, sözde özgürlük(!), eşitlik(!), adalet(!) tantanacısı,ehli gaflet ve delâleti hatırlattı bana..!” ifadeleri ile cevap verdi.