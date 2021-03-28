AK Parti Milletvekili koronavirüse yakalandı
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tamer, ''Bugünkü yaptırdığım Covid 19 test’im pozitif çıktı. Bir hafta öncesinde benimle görüşen tüm arkadaşlarımızın test yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum . Ankara Şehir Hastane yattığımı belirtir dualarınızda olmam arzusuyla kamuoyuna duyururum.'' ifadelerini kullandı.