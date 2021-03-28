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Sağlık AK Parti Milletvekili koronavirüse yakalandı
Sağlık

AK Parti Milletvekili koronavirüse yakalandı

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 23:04:00 -
AK Parti Milletvekili koronavirüse yakalandı

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tamer, ''Bugünkü yaptırdığım Covid 19 test’im pozitif çıktı. Bir hafta öncesinde benimle görüşen tüm arkadaşlarımızın test yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum . Ankara Şehir Hastane yattığımı belirtir dualarınızda olmam arzusuyla kamuoyuna duyururum.'' ifadelerini kullandı.

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