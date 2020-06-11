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Gündem

AK Parti Milletvekili koranavirüs testi yaptırdı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Halil Özcan, kendisinin koronavirüs testinin sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 11:29:00 -
AK Parti Milletvekili koranavirüs testi yaptırdı

Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık’ın koronavirüse yakalanmasının ardından kendisiyle temas edenler bir bir test yaptırmaya başladı.

Başkan Bayık’ın, “Benimle temasta bulunanlar test yaptırsın” çağrısına uyanlardan birisi de AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan oldu. Geçen hafta Şanlıurfa’da bir dizi temaslarda bulunan ve Hilvan İlçesini de ziyaret ederek, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ve partililerle görüşen Milletvekili Özcan, Başkan Bayık ile temasta bulunduğu için Ankara’da koronavirüsü testi yaptırdı. Özcan’ın yaptırdığı test sonucunun negatif çıktığı öğrenildi.

Herkes müsterih olsun testim negatif çıktı

Milletvekili Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dünkü yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu şükürler olsun negatif çıktı. Herkes müsterih olsun. Arayan, soran, dua eden tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Yüce Allah tüm hastalarımıza Şafi ismi şerefiyle şifa versin” dedi.

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Yorumlar

son mohikan sevici

bu testler nafile .ALLAHIN DEDİĞİ OLUR
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