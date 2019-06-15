AK Parti Milletvekili Kartal’ın seçim ziyaretleri AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal’ın İstanbul’daki seçim ziyaretleri devam ediyor.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal’ın İstanbul’daki seçim ziyaretleri devam ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmaları sebebiyle Ankara’da bulunan AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, yeniden İstanbul’a gelerek seçim çalışmalarına hız verdi. İstanbul’da ikamet eden hemşerileri ile buluşan Kartal, 23 Haziran seçimleri öncesinde partisinin adayı Binali Yıldırım’a destek istedi. Ayrıca tüm hemşerilerinin talep, istek, eleştiri ve düşüncelerini dinleyen Kartal, vatandaşların temennilerini yerine getirebilmek için gece gündüz demeden çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

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