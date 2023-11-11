AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu 'Atatürk' gerçeğini açıkladı | Şok edici bir iddiada bulundu

Haber Global'de yayınlanan programda konuşan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, "Atatürk" hakkında şoke eden bir iddiada bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, katıldığı canlı yayında "Atatürk'ün ölümü şaibeli" diyerek, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cevizoğlu'nun sözleri şöyle:

Gerçekleri konuşmamızın faydası var. Bugün 10 Kasım'da Atatürk'ün ölümüyle ilgili gerçekleri söylememiz gerekiyor. Şekilcilikten öteye gidilemeyeceği için gerçekleri göz ardı ediyoruz. Atatürk'ün ölümü şaibeli bir ölümdür. Atatürk'ün nasıl öldüğü yıllarca araştırılmadı.

YANLIŞ TEDAVİ UYGULADILAR

Atatürk'e yanlış tedavi uyguladılar. Türkiye'de bu sorunlar bitmiyor. Atatürk yanlış tedavinin farkında. Afet İnan'a sürekli mektup gönderiyor. Hasta yatağında İnan'a yazıyor. Bana yanlış tedavi uygulandığı için hastalığım durmamış ilerlemiştir.

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ATATÜRK'ÜN ETRAFI SARILMIŞTI

O tarihte Atatürk'ün etrafı sarılmıştır. Verilen ilaçların hepsi yazıyor. Doktorlarını da araştırdım. Dünya çapında iyi doktorlar bunlar. Biz bugün FETÖ olaylarını gördük. İstihbarat servislerinin nasıl sızdığını gördük. Bu kadar başarılı doktorların yanlış tedavi uygulaması inanılır gibi değil, İnan'a yazdığı mektupta bana sormadan doktor getirdiler diyor.