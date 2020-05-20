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Aktüel

AK Parti Milletvekili Atilla Ödünç trafik kazasında yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:49:30 -
AK Parti Milletvekili Atilla Ödünç trafik kazasında yaralandı

İSTANBUL (AA) - AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, trafik kazasında yaralandı.

Alınan bilgiye göre Ödünç’ün kullandığı otomobil, TEM otoyolu Ümraniye mevkisi Ankara istikametinde, aynı yönde seyreden Hakkı O.'nun kullandığı kamyonetle çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kazada yaralanan Atilla Ödünç'e müdahale etti.

Diğer sürücünün yara almadığı kazada Ödünç, ilk müdahalesinin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ödünç'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, trafik ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.

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