AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı: Başbağlar Katliamının sorumluları 26 yıldır bulunamadı

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Takvimler 5 Temmuz 1993’ü gösterdğinde Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük sivil katliamlarından birini yaşamıştı. Erzincan’ın Kemaliye İlçesi’ne bağlı Başbağlar Köyü’ne gelen terör örgütü PKK mensupları, köy halkını kurşuna dizerek ve yakarak katletti. AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Başbağlar katliamına ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuştu.

“Madımak’tan 3 gün sonra Başbağlar’da 33 vatandaşımız katledildi”

Madımak’ta yaşanan olayları yalnız başına değerlendirmemek gerektiğini belirten Ahmet Hamdi Çamlı, “Madımak’la Başbağlar’da yaşanan katliam birlikte ele alınmazsa gerçeklerin ortaya çıkması eksik kalır. Bağşbağlar’da yaşanan katliam dikkate alınmadan Madımak’ta yaşanan katliam gerçekten anılmış, yâd edilmiş ve hatırlanmış olmaz. Çünkü neticede Madımak’ta yapılan o katliamdan 3 gün sonra Başbağlar’da katliam yapıldı. Ve çok enteresandır; Madımak Oteli’nde 33 vatandaşımız yakılarak katledildi ve tam 3 gün sonra Başbağalar’da 33 vatandaşımız katledildi.” dedi.

“Madımak katliamında 33 insan mahkum edilirken, Başbağlar’da sorumluların hiçbir tanesi yok!”

PKK’lı teröristlerce Başbağlar köyünde kurşuna dizilerek ve yakılarak öldürülen 33 insanın kanının yerde kaldığını ve 26 yıldır gerçeklerin yargı tarafından ortaya çıkarılamadığına işaret eden Ahmet Hamdi Çamlı, şöyle konuştu:

“Yalnız enteresan bir şey var burada; Madımak’ta 33 kişi katledildi, Madımak katliamı sebebiyle 33 insan mahkûm edildi. İdama mahkûm edilenler oldu, müebbete mahkûm edilenler oldu. Başbağalar’da 33 vatandaşımız katledildi. Fakat onunla ilgili sorumluların hiçbir tanesi yok. Kimse ceza almadı. Bence bu hukukçularımızın, milletimizin üzerinde durması gereken bir şeydir.”

“Madımak’ı hatırlayıp söylem geliştiriyorsa o insana şüpheyle bakmak gerekir”

Sadece Madımak’ta yaşanan katliamı hatırlatarak söylem geliştirenlere dikkat edilmesi gerektiğini ifade edenAhmet Hamdi Çamlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birisi sadece Madımak’ı hatırlayıp onun üzerinden bir söylem geliştiriyorsa o insana şüpheyle bakmak gerekir. O insanın bu yaptığı açıklamaları ihtiyatla karşılamak gerekir. Çünkü ikisinin birbirinin bir mütemmim cüzü olduğu gayet açıktır ve olay ülkenin bir provokatif eylemle karşı karşıya bırakılması, oradan bir çatışma alanı çıkartılmasıydı.”

“Sivas Valisi’nin İnönü’nün özel kalem müdürü olduğunu hatırlıyorum”

1993 yılında yapılan katliamları çok iyi hatırladığını söyleyen Ahmet Hamdi Çamlı, “Hatta o zaman Sivas Valisi’nin İnönü’nün özel kalem müdürü olduğunu hatırlıyorum, biliyorum. Bunların hepsinin incelenmesi lazım. Gayet önemli bir olaydır. Ülkemizin gelişmesini engellemek ve emperyalistlerin istekleri doğrultusunda onların arzuladığı kaos ortamlarını ülkemizde sağlamak ve o kaostan da bir müdahale çıkartmak bir şekilde bazı güçlerin müdahalesini sağlamak için bir ortam olduğunu düşünüyorum. Bunun ehemmiyetine vurgu yapmak ve bu bağlamda, çerçevede konuşulmasını ifade etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

“Biz de takipçisi olacağız”

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Başbağlar’da 3 gün sonra 33 kişi katledildi ve bu 33 kişi hakkında şu ana kadar yakalanmış, ceza yemiş suçlu yok ve cezası görülmemiş. Gayet haklı bir şekilde Başbağlar insanlarımızın, Başbağlar’lı hemşehirlerimizin, kardeşlerimizin haklı talepleri var. Yani bu davanın tekrar açılıp gündeme getirilmesi ve suçluların yakalanması, hakkın, adaletin yerini bulması talebi var. Bu talebe sessiz kalamayız. İlgili mercilerin bu talebi değerlendirmesi gerekir. Biz de takipçisi olacağız.”