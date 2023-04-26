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Gündem AK Parti Milletvekili adayına bombalı saldırı
Gündem

AK Parti Milletvekili adayına bombalı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-04-26 10:56:00 -
AK Parti Milletvekili adayına bombalı saldırı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Gazipaşa Mahallesi'nde, AK Parti Mersin Milletvekili adayı Faruk Dinç'in seçim lokaline el yapımı bir ses bombası atıldı.

Yaşanan olay, mahalle sakinlerini korkuturken, seçim lokalinde herhangi bir zarar meydana gelmedi. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan AK Parti Mersin Milletvekili adayı Faruk Dinç'in seçim lokali, el yapımı bir ses bombası saldırısına uğradı. Olay mahalle sakinlerini korkuturken, seçim lokalinde herhangi bir zarar meydana gelmedi.

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