AK Parti Milletvekili adayına bombalı saldırı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Gazipaşa Mahallesi'nde, AK Parti Mersin Milletvekili adayı Faruk Dinç'in seçim lokaline el yapımı bir ses bombası atıldı.
Yaşanan olay, mahalle sakinlerini korkuturken, seçim lokalinde herhangi bir zarar meydana gelmedi. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan AK Parti Mersin Milletvekili adayı Faruk Dinç'in seçim lokali, el yapımı bir ses bombası saldırısına uğradı. Olay mahalle sakinlerini korkuturken, seçim lokalinde herhangi bir zarar meydana gelmedi.
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