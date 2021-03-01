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Siyaset ‘AK Parti milletin iradesini çiğnetmedi’
Siyaset

‘AK Parti milletin iradesini çiğnetmedi’

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 28 Şubat Darbesinin amaçları, aktörleri ve sonuçları itibariyle siyasi, toplumsal ve ekonomik tahribatı çok ağır olan karanlık bir proje olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 10:10:00 -
‘AK Parti milletin iradesini çiğnetmedi’

Vesayet odaklarının, milli iradenin tercihini hiçbir zaman hazmedemediğini belirten Kabaktepe, şunları kaydetti: “Böyle bir ortamda AK Parti’nin kurulması, 28 Şubat karanlığı içindeki Türkiye’ye bir güneşin doğması gibiydi. AK Parti; milletimizin, faillerince bin yıl sürecek denilen bu kirli ve karanlık sayfaya verdiği en güzel ve en okkalı cevap olmuştur. Bu ülkede terörden, darbeden, kaos ve kargaşadan medet umanların değil, milletin dediği olacaktır. Kim kiminle ne tür ittifaklar içine girerse girsin; AK Parti bu milletin iradesini bu zamana kadar kimseye çiğnetmedi, bundan sonra da çiğnetmeyecektir. Bu ülkede terörden, darbeden, kaos ve kargaşadan medet umanların değil, milletin dediği olacaktır. Türkiye yabancı başkentlerden değil, Ankara’dan yönetilecektir.”

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