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AK Parti-MHP ittifakında yeni formül!

Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde AK Parti, MHP'nin aday çıkarmadığı yerlerde, belediye başkan yardımcılığı ve belediye meclis üyelikleri konusunda MHP ile iş birliğine gitmeyi planlıyor.

16 Ekim 2018 Salı 11:23
AK Parti-MHP ittifakında yeni formül!

AK Parti ve MHP, Mart 2019'daki yerel seçimler için ittifak görüşmelerini başlattı.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

Bugün MHP Lideri Bahçeli ile Başkan Erdoğan bir araya gelecek. İkilinin gündeminde yerel seçimlerde nasıl ittifak yapılabileceği konusu var.

Teknik açıdan ittifak mümkün değil

AK Parti ile MHP arasında 24 Haziran'da kurulan seçim ittifakının bir benzerinin yerel seçimlerde yapılmasının 'teknik açıdan' mümkün olmadığına dikkat çeken AK Parti kaynakları, belli yerlerde 'aday çıkarmamanın' ise hem MHP açısından hem de AK Parti açısından doğru bir yöntem olmayacağına dikkat çekiyor.

Başkan Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "Her yerde aday çıkaracağız. Çok iyi adaylar çıkararak, seçimlere gireceğiz" mesajını verdi.

MHP aday çıkarmazsa belediye başkan yardımcılığı teklif edilecek

AK Parti kurmayları, MHP'nin aday çıkarmadığı yerlerde, belediye başkan yardımcılığı ve belediye meclis üyelikleri konusunda bir iş birliğine gidileceğinin altını çiziyor.

"Meclis üyeliklerinde ona göre bir dağılım yapılır''

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'na konuşan parti kaynakları, "Bu seçimlerde yapılacak bir ittifakın yasal altyapısı olmaması büyük zorluk çıkarıyor. Tek seçenek, aday çıkarmamak görünüyor. Ama bunu kabul etmemiz mümkün değil. Cumhurbaşkanı da sık sık vurguluyor: Aday çıkarmamak tabanı küstürür, kızdırır. Daha kötü sonuçlara neden olur. Bunu göze alamayız. Ama MHP'nin aday çıkarmayacağı yerlerde elbette belediye meclis üyeliklerinde ona göre bir dağılım yapılır" görüşünü dile getirdi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 11:23
  1. Türkiye
  2. AK Parti
  3. Cumhurbaşkanı

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