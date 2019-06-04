AK Parti Mezitli Teşkilatı son iftarda bir araya geldi

AK Parti Mezitli ilçe yönetimi, Başkan İhsan Gültekin önderliğinde Ramazan’ın son iftarında bir araya geldi.

Bir restoranda gerçekleştirilen iftar yemeği tüm ilçe yönetimini bir araya getirdi. Mezitli için durmadan çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan İhsan Gültekin, yemek sonrasında ilçe yöneticileri ile tek tek bayramlaştı.

Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Gültekin, "On bir ayın sultanı ramazana veda etmenin burukluğunu yaşarken diğer yandan da Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğu, sevinci ve coşkusunu yaşıyoruz. Bayramlar toplumsal birliğimizi sağlayan değerlerin hatırlandığı, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği günlerdir. Bayramlar, dargınlık ve küskünlüklerin unutulduğu, kardeşçe kucaklaşmanın sağlandığı çok önemli zaman dilimleridir. Bu vesileyle halkımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik eder, barış, mutluluk ve huzur getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ederim" dedi.