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Siyaset

AK Parti Mersin İl Başkanlığı’ndan sosyal medyadaki görüntülere suç duyurusu

AK Parti Mersin İl Başkanlığınca, Erdemli ilçesinde çekildiği ileri sürülen ve AK Parti’ye yönelik antipropaganda aracı olarak kullanılan görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

2020-04-25 16:18:00 -
AK Parti Mersin İl Başkanlığı’ndan sosyal medyadaki görüntülere suç duyurusu

AK Parti Mersin İl Başkanlığınca, Erdemli ilçesinde çekildiği ileri sürülen ve AK Parti’ye yönelik antipropaganda aracı olarak kullanılan görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.


AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu video ve bu videodaki şahıslarla ilgili olarak AK Parti Mersin İl Başkanlığı olarak videonun kim ya da kimlerin yönlendirmesi ile yapıldığının araştırılması için suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Videoda yer alan bazı şahısların AK Parti’ye yakın paylaşımlarının olmasından dolayı eylemlerinin sorumluluğunun AK Parti’ye yüklenemeyeceğini vurgulayan Ercik, şu ifadeleri kullandı; "Videodan ve videodaki şahısların paylaşımlarından yola çıkılarak partimizin suçlanması da asla kabul edilemez. Kaldı ki, dünyada belki de ilk kez bir filmin kamera arkası filmin kendinden önce yayımlanmasıdır. Söz konusu röportajdan önce röportajın kamera arkası CHP’nin İstanbul İl Başkanı tarafından dolaşıma sokulmuştur. Ve CHP’nin İstanbul İl Başkanı hemen partimizi suçlayan bir pozisyon almıştır. Haliyle akıllara gelen ilk soru şudur; CHP’nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır?


Ortada bir kumpas varsa bu kumpas en çok partimizi hedef almaktadır. Bu video üzerinden partimize yapılan saldırılar da bunun apaçık kanıtıdır. Partimiz adalete sonuna kadar güvenmektedir. Ve söz konusu video ile ilgili de hukuki olarak tüm girişimler yapılmıştır."

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