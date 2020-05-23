  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Batılı gözüyle Türkler'in temizlik anlayışı

Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz?

Osmanlı'da gündelik hayat nasıldı?

Osmanlı'da misafir ağırlama adabı

Yunus Emre'nin dillere destan hizmet
için kalan
Aktüel

AK Parti Meclis Üyesi Şahin, trafik kazasında hayatını kaybetti

AK Parti Meclis üyesi Musa Kazım Şahin, kullandığı aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:03:05 -
AK Parti Meclis Üyesi Şahin, trafik kazasında hayatını kaybetti

AK Parti Meclis üyesi Musa Kazım Şahin, kullandığı aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.


AK Parti Ağrı Belediyesi Meclis üyesi Musa Kazım Şahin’in (39), kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil, dün gece saat 23.00 sularında Doğubayazıt ilçesinden Ağrı’ya gelirken Suluçem Kavşağı mevkiinde şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Musa Kazım Şahin ve araçta bulunan oğlu Toprak Şahin (18), 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. AK Parti Ağrı Belediyesi Meclis üyesi Musa Kazım Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, ağır yaralı Toprak Şahin’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı