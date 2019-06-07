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AK Parti Mardin İl Başkanlığında bayramlaşma

AK Parti Mardin İl Başkanlığı bir otelde partililerle bayramlaşma etkinliği düzenledi.

07 Haziran 2019 Cuma 15:37
AK Parti Mardin İl Başkanlığında bayramlaşma

AK Parti Mardin İl Başkanlığı bir otelde partililerle bayramlaşma etkinliği düzenledi. Bayramlaşma etkinliğine il ve ilçe teşkilatı üyeleri büyük ilgi gösterdi.


AK Parti Mardin İl Başkanı geleneksel bayramlaşma programı düzenlendi. İl Başkanı Faruk Kılıç’ın ev sahipliğini yaptığı bayramlaşma programına AK Parti MKYK Üyesi ve 25 ile 26. Dönem Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Mardin Milletvekilleri Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya, AK Partili belediye başkanları, ilçe başkanları, İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan, teşkilat mensupları ile partililer katıldı.


İl Başkanı Faruk Kılıç, milletvekilleri ve il teşkilat üyeleri, etkinliğin yapıldığı salonda misafirleri kapıda karşıladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç,birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. 31 Mart seçimlerini hatırlatan başkan Kılıç, 10 ilçeden 5 ilçe belediyesine AK Parti’nin ismini yazdırmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.


AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu ise İstanbul seçimlerinin önemine vurgu yaparak, AK Parti’ye gönül vermiş bütün herkesin İstanbul’daki seçimlere odaklanmasını ve İstanbul’da bulunan yakınlarına AK Parti iktidarının 17 yıldan beri yaptığı hizmetleri anlatması gerektiğine söyledi. Miroğlu, "31 Mart seçimlerinde İstanbul’da sandık başına gitmemiş 1 milyon 700 bin insan var. Bu insanların arasında bugüne kadar AK Parti’ye oy veren ciddi bir oran var. Bizler iğneyle kuyu kazar gibi bu insanlara ulaşmaya çalışacağız. Midyat’ta teşkilatımızla birlikte bayram münasebetiyle Midyat’ta bulunan 25’e yakın ailemize ulaştık, hasbihal ettik. Bu çalışmayı bayram boyunca sürdüreceğiz ve ardından İstanbul’a geçecek aynı çalışmayı çok daha kapsamlı bir şekilde hep birlikte yapacağız” diye konuştu.


Program milletvekilleri Dinçel ve Demirkaya’nın yaptığı selamlama konuşmaları ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 15:37
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